Bu okuldaki çocuklar sahip oldukları tüm hakları biliyor

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde öğrencilerine bilimsel eğitimin yanında temel haklarını da öğretmeyi hedefleyen bir okul, UNICEF İngiltere tarafından düzenlenen 'Haklara Saygılı Okul' projesinde gümüş ödülüne sahip oldu. Tüm haklarını bilen öğrenciler ise yakın zamanda okulda girdikleri sınava dışarıdan gelen gürültüden dolayı konsantre olamadıkları için okul müdürüne yazdıkları dilekçe ile sınavın tekrarlanmasını sağladı.

Bandırma'da faaliyet gösteren bir okul, 3 yaşından 17 yaşına kadar eğitim verdiği tüm öğrencilere temel haklarını öğretmeyi eğitim politikalarında merkeze aldı. Okulda okuyan öğrencilere küçük yaşlardan itibaren temel yaşam hakları olan beslenme, yaşama, barınma gibi haklar öğretiyor. Sahip olduğu temel hakları öğrenen öğrenciler ise bir olumsuzlukla karşılaşıp haksızlığa uğradıkları zaman izlenmesi gereken yolları böylelikle öğrenmiş oluyor. Yakın zamanda okulda yaşanan bir olayda ise sınav esnasında dışarıdan gelen gürültüden dolayı konsantre olamayan öğrenciler, okul müdürüne yazdıkları dilekçe ile sınavın tekrarlanmasını sağladı.

İngiltere UNICEF tarafından düzenlenen 'Haklara Saygılı Okul' projesinde gümüş ödüle layık görüldü.'DİĞER OKULLARDAKİ ÇOCUKLARININ HAKLARINI BİLMİYOR'Tekrarlatılan sınav hakkında konuşan 8'inci sınıf öğrencisi Atakan Balcı, "Girdiğimiz sınav, Türkiye genelinde bir sınavdı. Bu sınavda dışarıdan yoğun bir şekilde şarkı sesi geliyordu. Bu yüzden biz sınava tam olarak odaklanamadık. Bundan dolayı netlerimizde düşüş yaşandı. Bizim de moralimiz bozuldu. Bizde bu konuda arkadaşlarımla birlikte dilekçe yazdık ve bu dilekçeyi müdürümüze verdik. Müdürümüzde bu dilekçeyi dikkate aldı ve bugün sınavımız yeniden yapıldı. Diğer okullardaki çocuklar bunun kendi haklarının olduğunu bilmiyor. Biz okul konferansında bununla alakalı seminerler yapmıştık. Öğretmenlerimiz, müdürlerimiz bununla alakalı konuşma yapmıştı. Doğruların ne olduğunu, müdürün söylediğini değil, doğru olanın doğru olduğunu biliyorduk" dedi.'HAKLARINI BİLEN ÇOCUKLAR, BİLMEYENLERE ÖĞRETMELİ'Yaşının küçük olmasına rağmen neredeyse tüm haklarını ezbere bilen 1'inci sınıf öğrencisi Bade Selvi, "Haklarını bilen bir çocuk, haklarını bilmeyen bir çocuğa haklarını öğretebilir. Sözlerini açıkça söyleyebilir. Ana sınıfından beri öğrenilen bir şey varsa, 'Dur bana dokunamazsın.' Birisi bize dokunmak istiyorsa, biz o kişinin bize dokunmasını istemiyorsak, ona 'Dur bana dokunamazsın' diyebilme hakkımız vardır" dedi.'AMACIMIZ ÇOCUKLARIMIZIN HAKLARINI ÖĞRENMESİ'Okulun haklar konusundaki eğitimi hakkında bilgiler veren Okul Genel Müdürü ve Proje Koordinatörü Nur Arikut, "Okulumuzda eğitim araştırmaları yaptığımız süreçte özellikle İngiltere UNICEF'in yapmış olduğu bir çalışma dikkatimizi çekti. Bu tamamen çocukların haklarını öğrenmesine, uygulamasına ve bunları her ülkenin kendi programları içerisinde uygulanmasına izin vermesiyle ilgiliydi. İngiltere UNICEF ile irtibata geçtik. Onlar da programa katılmamızdan memnuniyet duyacaklarını ilettiler. Biz de yönetim kurulu olarak gerekli kararları aldık. Üyelik sürecimizi başlattık. Okuldaki öğrenci ve öğretmenlerimizden gruplar oluşturduk. Öğretmenlerimizle her hafta, öğrencilerimizle 15 günde bir düzenli toplantılar yaptık. Temalarını belirlediler. Buradaki amacımız, çocukların haklarını öğrenmeleri, öğrendikleri haklarıyla karşılarındakinin hakları olduğunu da öğrenmeleri ve ileride saygılı toplumun birer üyeleri olmalarıydı. Aynı zamanda ayakları yere basan, güçlü birer birey olarak yetişmeleri de bizim en büyük hedeflerimizden biri" dedi.'OYUN HAKKI ÇOCUKLAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ'Temel yaşam hakkını daima vurguladıklarını belirten Arikut, "Kimlik sahibi olmak onlar için çok önemli. Fikirlerini özgürce ifade etme çok önemli. Oyun hakkı çok çok önemli. Bizim için bu bir fırsat eğitimi. Çünkü çift dille eğitim yapıyoruz. Anaokulundan ilkokulun son sınıfına kadar her sınıfta bir İngilizce öğretmenimiz de olduğu için, aynı zamanda tüm videoları, ders programlarını, müfredatı kendi programımıza entegre ederek başarıyla uyguladık. Öğrencilerimiz bundan keyif aldı. Bizim öğrencilerimiz haklarını bildikleri için, karşı tarafa da saygılı olmayı bildikleri için biz sıfır disiplin problemi olan bir okuluz. Öğrencilerimiz mutlu ve huzurlu. Herhangi bir ihtiyaçları olduğu an yazılı veya sözlü ifade edebilirler. Bu sadece okul içinde değil okul dışında da geçerli. Dışarıda da herhangi bir haksızlığa uğrayacak olurlarsa ne yapacaklarını öğrenerek büyüyorlar. dedi.