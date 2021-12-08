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Bu okulda teneffüsler halay çekerek geçiyor

Bu okulda teneffüsler halay çekerek geçiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki Balıkgöl İlkokulu öğrencileri, teneffüslerde açılan müzik eşliğinde halay çekerek eğleniyorlar.

TAŞLIÇAY, AĞRI (İHA) - Ağrı'nın Taşlıçay ilçesindeki Balıkgöl İlkokulu öğrencileri, teneffüslerde açılan müzik eşliğinde halay çekerek eğleniyorlar.

Taşlıçay ilçesindeki Balıkgöl İlkokulu'nda ders aralarında okul yönetiminin açtığı halay müzikleri eşliğinde çocuklar eğlenerek stres atıyorlar. Ders stresinin giderilmesi amacıyla bu etkinliği yaptıklarını belirten Okul Müdürü Erdoğan Aydemir, öğrenciler için ders aralarında farklı etkinlikler düzenlediklerini söyledi. Öğrencilerin en çok halay oyunlarını sevdiğini dile getiren Aydemir, çocuk eğitiminde çok ciddi etkiler oluşturan projelerinin tüm okullarda uygulanması ve örnek alınması gerektiğini ifade etti. - AĞRI

Bu okulda teneffüsler halay çekerek geçiyor

Bu okulda teneffüsler halay çekerek geçiyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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