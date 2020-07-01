Bu okul elektrik üretip satıyor Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kalkınma ajansınca desteklenen "Güneşten Üret Kendin Tüket" adlı proje hizmete girerken, okul binası çatısında elektrik üretimine de başlandı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, kalkınma ajansınca desteklenen "Güneşten Üret Kendin Tüket" adlı proje hizmete girerken, okul binası çatısında elektrik üretimine de başlandı. Proje kapsamında kurulan GES (Güneş Enerji Sistemi) 19 Haziran 2020 tarihi itibari ile elektrik üretimine başladı.

Bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Gürhan Kuştutan, sistem sayesinde aylık bin 500 liralık elektrik faturasından kurtulduklarını söyledi. Müdür Kuştutan, " Türkiye' de 330 Mesleki Eğitim Merkezi arasında ilk proje olan GES projemizin kurulumunu 14 Mayıs 2020 tarihinde bitirmiştik. TEDAŞ tarafından kabulü de 19 Haziran 2020 tarihinde yapıldı ve sistem devreye alındı. Yaklaşık 10 gündür 1,30 MWh elektrik üretiyoruz. Bu proje ile her ay yaklaşık bin 500 TL civarı gelen elektrik faturasından kurtulduk. Ayrıca okulumuza Döner Sermaye kurduk. Aylık 2 bin TL civarı da gelir getirmesini bekliyoruz. Projemizin ayrıca çevresel etkileri de mevcut. Uzaktan izleme sistemi ile tüm verileri cep telefonuna yüklediğimiz uygulama ile izliyoruz. 10 günlük üretimimizde, 16 eşdeğer ağaç dikimi yapmış olduk. Ayrıca 550 kg karbondioksit salınımından tasarruf ettik."dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA