Bu okul dezenfektan üretiminden bir yılda 2 milyon 657 bin TL ciro yaptı

Küresel korona virüs salgınında hijyen ve dezenfektan üretimi ile başarı kazanan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2020 yılında 2 milyon 657 bin TL ciro yaptı, 2021 yılının ilk 6 ayında ise bu ciroyu da geride bıraktı.

Küresel korona virüs salgınında hijyen ve dezenfektan üretimi ile başarı kazanan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2020 yılında 2 milyon 657 bin TL ciro yaptı, 2021 yılının ilk 6 ayında ise bu ciroyu da geride bıraktı.

2019 yılında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü, ülke genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da başarıyla uygulanıyor. Afyonkarahisar'da pilot okul seçilen Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrenci tercihleri ve yaptığı üretimle öne çıkıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi işbirliğinde, 2019 yılında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ilgi her geçen gün artıyor.

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bu yıl boş öğrenci kontenjanı kalmazken, 90 öğrencinin merkezi sınav sonucuyla okula yerleştiği 204 öğrenci de başarı puanları ile Gazi MTAL'in öğrencisi olduğu kaydedildi.

Okul yaptığı ciro ile küçük bir fabrika ile yarıştı

2020-2021 eğitim-öğretim döneminde Gazi MTAL'den mezun olan 183 öğrenciden 45'i dört yıllık fakülte, 98'i ise iki yıllık yüksekokul tercihine hak kazandı. Küresel korona virüs salgınında hijyen ve dezenfektan üretimi ile başarı kazanan Gazi MTAL, 2020 yılında 2 milyon 657 bin TL ciro yaptı, 2021 yılının ilk 6 ayında ise bu ciroyu da geride bıraktı.

Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde raylı sistemler teknolojisi, itfaiye ve yangın güvenliği,

endüstriyel otomasyon, elektrik elektronik teknolojisi, kimya teknolojisi, mobilya iç mekan tasarımı

ve tesisat teknolojisi ve iklimlendirme alanında öğrenci yetiştiriliyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı