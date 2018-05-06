Dolandırılan Kadın, Yazdığı Notla Dolandırıcıları İkinci Aramada Yakalattı

Adana'da daha önce dolandırılan kadın, telefonunun yanına "Dikkatli ol, telefon görüşmesine bir daha yanılma" diye yazdı. Yaşlı kadın, ikinci aramada dolandırıcıları yakalattı.

"KENDİSİNİ POLİS DİYE TANITIP TUTUKLAMA KARARIN VAR DEDİ"

Adana'da yaşayan 55 yaşındaki Hicran Kırkbey'i, mart ayında evde tek başınayken telefonla arayan dolandırıcı, kendisini polis olarak tanıtıp, hakkında "tutuklama kararı" olduğunu söyledi.

"SENİN İÇİN 15 TEMMUZ'DAKİ GİBİ KIYAMET KOPACAK"

Dolandırıcı kendisine inanmayan kadına, "Senin için burada 15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak. Biz sana yardımcı olmak istiyoruz. Ben şehit ağabeyi bir polisim, dört çocuğum var. Onların üzerine yemin ederim" diyerek ikna etti.

BİNLERCE LİRASINI DOLANDIRICILARA KAPTIRDI

35 bin lira değerindeki altınları ve eşinin iş kurmak için biriktirdiği paraları poşete doldurup, evinin sokağının başında dolandırıcılara teslim eden Kırkbey, durumu anlattığı çocuklarından dolandırıldığını öğrendi.

SONRA TELEFONUN YANINA "DİKKATLİ OL" DİYE NOT BIRAKTI

Yaşadıklarından ders alan Kırkbey, evdeki sabit telefonunun yanına, "Dikkatli ol, telefon görüşmesine bir daha yanılma" yazdığı bir not koydu.

İKİNCİ ARAMADA DOLANDIRICILARA İNANMIŞ GİBİ YAPTI

İlk olaydan 42 gün sonra, bir kez daha Kırkbey'i arayan dolandırıcı, yine kendisini polis olarak tanıtıp, gizli bir operasyon yürüttüklerini söyledi. Yazdığı notu gören ve yine dolandırılmak istendiğini anlayan Kırkbey, inanmış gibi yaparak, evde 55 bin liralık altın olduğunu anlattı.

KAPIYA GELEN DOLANDIRICILARI ÇOCUKLARI DÖVEREK YAKALADI

Kapıya gelen dolandırıcıları oyalamak için para kasasını açıp kapar gibi sobanın kapağını açıp kapayan Kırkbey, çocuklarını aradı. Kapıda altınların getirilmesini bekleyen dolandırıcılar Hakan Koçbay ve İbrahim Kalemli, eve gelen kadının çocukları tarafından dövülerek etkisiz hale getirildikten sonra polise teslim edildi.

İki dolandırıcı tutuklanırken, Kırkbey'i telefonla arayanın da yine aynı suçtan Tarsus Açık Cezaevi'nde yatan Engin Şenlikten (32) olduğu belirlendi. Cezaevinden izinli olarak çıkan ve ilk olayda da yine Kırkbey'i aradığı belirlenen Şenlikten hakkında da yasal işlem yapıldı.

(Kaynak: Sabah)