Bu ne indirim, ne alışveriş ne de su kuyruğu
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Bu ne indirim, ne alışveriş ne de su kuyruğu

Bu ne indirim, ne alışveriş ne de su kuyruğu Üniversiteye hazırlanan gençler sabahın ilk saatlerinde Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Millet Kıraathaneleri'nin önünde kuyruğa giriyor Salgın döneminde kapasitesinin yarı oranında hizmet veren Millet Kıraathaneleri dershaneleri...

18.06.2020 01:25 | Son Güncelleme: 18.06.2020 01:29

Bu ne indirim, ne alışveriş ne de su kuyruğu

Üniversiteye hazırlanan gençler sabahın ilk saatlerinde Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Millet Kıraathaneleri'nin önünde kuyruğa giriyor

Salgın döneminde kapasitesinin yarı oranında hizmet veren Millet Kıraathaneleri dershaneleri aratmıyor

BURSA - Bursa'da gençlerin oluşturduğu uzun kuyruğu görenler, dönüp bir daha bakıyor. Daha önce büyük indirimlerde veya alışveriş çılgınlıklarında yaşanan kuyruk, bu sefer Millet Kıraathanesi önünde oluştu. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen içinde kütüphane bulunan Yıldırım Millet Kıraathanesi dershaneleri aratmıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, konforlu ve güvenli bir ortamda gençlerin ders çalışabilecekleri imkanı Millet Kıraathaneleri'nde sunuyor. Anaokulundan ortaokula, liseden üniversiteye kadar eğitimin tüm kademesinde öğrencilere destek olan Millet Kıraathaneleri, okul ve dershanelerin kapalı olduğu dönemde üniversiteye hazırlanan gençlerin ilk tercihi oluyor. Yaklaşık 850 metrekarelik alanda hizmet veren Yıldırım Millet Kıraathanesi, aynı anda 250 kişinin çalışmasına imkan sunuyor. Korona salgını döneminde sahip olduğu konfor, sessiz ders çalışma alanları ve kişiye özel çalışma odalarıyla gençlerin ilk tercihi oluyor.

Ne indirim ne su kuyruğu

Görükle Mahallesinin ardından Erikli Mahallesi'nde de hizmet veren Millet Kıraathanesi, korona döneminde kapasitesinin yarısına hizmet veriyor. Sabah 09.00 ile akşam 21.00 saatleri arasında açık olan mekanda yer bulmak için gençler 1 saat öncesinden kapının önünde beklemeye başlıyor. Uzun kuyrukların oluştuğunu gören vatandaşlar, şaşırıp bir daha bakıyor.

Her mahalleye şart

Sabah erken gelip içeride yer bulabilmek için sıra beklediklerini belirten gençler, her mahalleye bunun gibi Millet Kıraathaneleri'nin açılması gerektiğini söyledi. Sessiz ve özel odalarıyla dershaneyi aratmadığını belirten öğrenciler, yetkililere teşekkür etti. Sosyal mesafe kuralına uyulan kuyruk sonrası kapıların açılmasıyla içeri giren gençlerin ilk önce iletişim bilgileri alınırken, ateşleri de ölçülüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk Stadyumu'nun yerine yapılan Millet Bahçesi'ndeki yeni Millet Kıraathanesini de yakın zamanda hizmete alacağı öğrenildi.

Bu ne indirim, ne alışveriş ne de su kuyruğu

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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