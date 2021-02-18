Bu nasıl bir stil? (Nusret Gökçe)

O kadar itici bir stili var ki, gerçekten giyim, tavır ve duruşuyla asabımı bozuyor.

O kadar itici bir stili var ki, gerçekten giyim, tavır ve duruşuyla asabımı bozuyor.

Hep derler ya "Paran varsa güzel giyinebilirsin" diye... Yok, asla doğru değil.

Buyurun işte. Gusto ve vizyon asla parayla doğru orantılı değil!

Ucube gösterisi (Bahar Candan)

Sirkten fırlamış gibi bir kıyafetle, akıl almaz bir poz içinde karşıma Bahar Candan gelmiş, konuşmayayım mı?

Arkadaş gerçek mi, sürreal mi ben anlamadım.

Bu nasıl bir kafa?

Bu nasıl bir kıyafet? Aslında ona söylenecek söz yok...

Böyle gereksiz insanları buralara kadar taşıyan bizlerde kabahat.

Gerçekten asabım bozuldu bu kıyafet karşında. Son söz sizin...

Kaynak: Hürriyet