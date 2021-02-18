Bu nasıl bir stil? (Nusret Gökçe)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bu nasıl bir stil? (Nusret Gökçe)

18.02.2021 12:20 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:24
Bu nasıl bir stil? (Nusret Gökçe)

O kadar itici bir stili var ki, gerçekten giyim, tavır ve duruşuyla asabımı bozuyor.

O kadar itici bir stili var ki, gerçekten giyim, tavır ve duruşuyla asabımı bozuyor.

Hep derler ya "Paran varsa güzel giyinebilirsin" diye... Yok, asla doğru değil.

Buyurun işte. Gusto ve vizyon asla parayla doğru orantılı değil!

Ucube gösterisi (Bahar Candan)

Sirkten fırlamış gibi bir kıyafetle, akıl almaz bir poz içinde karşıma Bahar Candan gelmiş, konuşmayayım mı?

Arkadaş gerçek mi, sürreal mi ben anlamadım.

Bu nasıl bir kafa?

Bu nasıl bir kıyafet? Aslında ona söylenecek söz yok...

Böyle gereksiz insanları buralara kadar taşıyan bizlerde kabahat.

Gerçekten asabım bozuldu bu kıyafet karşında. Son söz sizin...

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Merve Dizdar Meryem Uzerli Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Nihat Özdemir Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Mart Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bu nasıl bir stil? (Nusret Gökçe) - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 12:30:02. #1.14#
title