Bu Müze Eğitim Tarihine Işık Tutuyor - Sakarya

Sakarya'da, sanat ve kültürel eserleri tanıyan, tarihini bilen ve beğeni duygusu gelişmiş bireylerin yetişmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce açılan ilk "Eğitim Müzesi" ziyaretçilerini bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce, milli ve manevi değerleri benimseyen, geliştiren, müze ve anıtlar gibi sanatsal ve kültürel eserleri tanıyan, tarihini bilen ve beğeni duygusu gelişmiş bireylerin yetişmesi amacıyla 81 ilde Eğitim Müzesi açılması planlanıyor.

Bu kapsamda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Sakarya Anadolu Lisesinde açılan kentin ilk Eğitim Müzesinde eğitim tarihi açısından arşiv değeri taşıyan doküman, yayın, kitap, dergi, rehber, broşür, katalog, fotoğraf, video film, daktilo, okul kıyafetleri gibi eğitim araç ve gereçleri sergileniyor.

Yaklaşık 40 eserin yer aldığı müzeyi gezen öğrenciler, geçmişte kullanılan eğitim materyallerini görme imkanı buldu.

"Müzeler, eğitim için bir laboratuvardır"

İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığının 81 ilde eğitim müzesi çalışmalarına başladığını, kendilerinin de bu müzeyi Sakarya Anadolu Lisesinde açtıklarını söyledi.

Müzede 40 eserin sergilendiğini anlatan Durmuş, "Burada eskiden giydiğimiz siyah önlük, eski film makineleri, daktilolar, eğitim materyali, haritalar ve bir çok eserler var. Önümüzdeki günlerde de bahçemize çok eski bir traktör ve bir piyano koyacağız. Bu eserlerin bir çoğu ilimizde bulunuyordu. Türkiye'de en köklü öğretmen okulu Arifiye ilçesindeydi. Orada bulunan eserleri toplayıp burada muhafaza altına aldık." diye konuştu.

Müzelerin binalardan ibaret olmadığını vurgulayan Durmuş, buraların bir atölye, eğitim için bir laboratuvar niteliği taşıdığını bildirdi.

Durmuş, "Bu müzelerde öğrencilerimizi gezdirerek pergel misali bir ayağı geçmişinde sabit kalıp diğer ayağıyla geleceği tasarlayan nesiller yetiştirebilmek, artı yaratıcı ve estetik bakış açılarını geliştirebilmeyi arzu ediyoruz. Öğrencilerimizden bu konuda dönükler de alıyoruz, inşallah ilimizdeki 187 bin öğrenci süreç içerisinde müzemizi gezecek. İlimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

"Bizim için çok faydalı oldu"

Öğrencilerden Tuncay Efe de müzede daha önce insanlar tarafından kullanılan aletleri görme imkanı bulduklarını belirterek, "Örneğin, şimdiki sinema aletlerinden farklı olarak, eski sinema aletlerini gördük. Kabartma haritalar, bizden evvel öğrencilerin giydiği siyah önlük, günümüzde giyilen giysilerden çok farklı yakalı önlükleri gördük. Radyolar, pres makineleri, porselenler ve eskiden kullanılan bir çok aletleri gördük. Bizim için çok faydalı oldu." dedi.

Öğrencilerden Dilara Akın da eğitim müzesini ilk defa gördüğünü, içinde çok güzel eserlerin olduğunu ifade ederek, "Hatta 1928 yılında yazılmış bir dilekçe vardı, çok ilgimi çekti. Eskiden öğrenciler siyah önlük giyiyorlarmış, beyaz yakaları var. Ninelerimizin kullandığı malzemeler var, onları gördük. Dikiş makineleri ve daktilolar çok dikkatimi çekti. İlk defa hayatımda bir daktilo gördüm ve çok ilgimi çekti." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA