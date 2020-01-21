Bu müze buram buram Kayseri kokuyor

21.01.2020 15:53 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:57

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen ve içerisinde Kayseri'nin geçmiş dönemlerdeki yaşantısında kullanılan objelerin de bulunduğu tarihi Güpgüpoğlu Konağı Etnografya Müzesi düzenlenen tören ile açıldı.



1419 ile 1497 yılları arasında orijinal bölümlerinin yapıldığı ve yapımı 18.yüzyıla kadar devam eden Tarihi Güpgüpoğlu Konağı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından restore edildi. İçerisinde çini, seramikler, çeşitli silahlar, ahşap, madeni eşyalar, yazma eserler, halı, kilimler, kadın erkek kıyafetleri, takı ve süs eşyalarının sergilendiği müze, Kayseri protokolünün katıldığı tören ile açıldı.



Açılışta konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Güpgüpoğlu Konağı'nın bu şekilde tamamlandırılması hepimiz için bir kazanımdır. O açıdan müzeler ile ilgili çalışmalar konusunda Kayseri'de hızla sayıyı artıracak ve nitelikli bir şekilde bu çalışmaları yapacak bir anlayışı da sergilediğimizi de paylaşmak isterim. Kalenin restorasyonunu tamamlamıştık. Sonrasında da burası arkeoloji müzesi olarak hayata geçirildi. Şimdi de bu etnografya müzesi olarak bu bölgenin önemli bir değeri olarak hayata geçirilmiş olması önemli ve anlamlıdır. Kayseri'yi kültür ve turizmin merkezi olarak nitelendirme ve bu yönde değişik alanlarda turizm çalışmalarıyla ilgili gayretlerimizi hepiniz takip etmektesiniz. Gerek sağlık anlamında, gerek gastronomi alanında gerek kültür alanında, gerekse Kayseri'mizdeki kayak turizminin değerlendirilmesi anlamında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz" ifadelerini kullandı.



Kayseri Valisi Şehmus Günaydın da, "Dünyada bu tür eserlere sahip olmadıkları halde bunları çok iyi kullanarak, iyi tanıtarak ülke ekonomilerine ciddi katkı sağlayan ülkeler var. Kaniş Karum zamanında dünyanın en zengin şehri ve orada çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Erciyes Anadolu Holding'in verdiği desteklerle bu sene orada ciddi bir tanıtım yaptık. Oradaki kazımızı geçen yıllara göre çok daha iyi noktalara taşıyacağız. Orayı da hem Kayseri'nin turizmine hem de ülkemizin turizmine çok ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Erciyes'imiz ve sahip olduğumuz değerler ile turizmde hep beraber önemli bir hamle gerçekleştiriyoruz. Geçen sene Ocak ayında Kayseri'ye gelen yerli ve yabancı turist sayısı ile bu sene ilk 20 günlük turist sayısını çıkarttım. Biz bu sene ilk 20 günde geçen senenin ayını geçmişiz. Gelen yerli ve yabancı turist sayısında Ocak ayında geçen yıla göre yüzde 30'un üzerinde bir artış bekliyoruz" diye konuştu.



Törene Başkan Büyükkılıç ve Vali Günaydın'ın yanı sıra, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş, İsmail Tamer, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve davetliler katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA