Bu mutlu aileden geriye sadece 3 yaşındaki küçük kız kaldı

Kastamonu-Küre karayolu üzerinde aniden bastıran sel sularında anne, babası ve ablası ölen üç yaşındaki küçük kızı kurtarmak isteyen bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı.

Kastamonu-Küre karayolu üzerinde aniden bastıran sel sularında anne, babası ve ablası ölen üç yaşındaki küçük kızı kurtarmak isteyen bir kişinin daha cenazesine ulaşıldı. Sel sularına kapılarak kaybolan şahsın cenazesi, Küre ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta kayalıklarda ulaşıldı.

Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde Küre ilçesinde seyir halinde iken aniden bastıran sel sularında mahsur kalan üç yaşındaki Elif Buğlem'e yardım etmek isteyen Bankacı Ertuğrul Sivek'in cenazesine ulaşıldı. Küre ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta kayalıklar arasında ulaşılan Ertuğrul Sivek'in cenazesi, ekiplerin kurtarma çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkartıldı. Sivek'in cenazesi, morga kaldırılmak üzere sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kurtarmak istediği ailenin aracıyla sel sularına kapıldı

Ertuğrul Sivek, Kastamonu-İnebolu karayolunda seyir halinde iken bir aracın sel sularına kapılmak üzere olduğunu gördü. Aracını durdurarak aileye yardım etmek isteyen Ertuğrul Sivek, araçta bulunan 3 yaşındaki Elif Buğlem'i kurtardıktan sonra tekrar aileye yardım etmek üzere geri döndü. Elif Buğlem'in annesi, babası ve ablası ile birlikte Ertuğrul Sivek'te aracın içerisinde sel sularına kapılarak gözden kayboldu.

Öte yandan sel sularından kurtarılan 3 yaşındaki Elif Buğlem Özdemir'in Babası Murat Özdemir, annesi Şermin Özdemir ve ablası Sudenaz Özdemir'de, aynı araç içerisinde sel sularına kapılarak hayatlarını kaybetti.

Sel sularından kurtarılan Eilf Buğlem ise, ekipler tarafından akrabalarına teslim edildi.

Ayrıca sel suları nedeniyle sürüklenen bir vatandaşın cenazesi de sahile vurdu. Ekipler, sahilde tomruklar içerisinde kalan cenazeyi çıkartmak için yoğun çaba sarf etti. Uzun uğraşlar sonucunda tomruklar içerisindeki cenaze karaya çıkartılarak morga kaldırıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı