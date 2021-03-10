Bu mutfakta sevgi pişiyor
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Bu mutfakta sevgi pişiyor

10.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:21
Bu mutfakta sevgi pişiyor

Yıldırım Belediyesi Engelsiz Yaşam Okulu bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Mutfak, eğitimlerine kaldığı yerden devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi Engelsiz Yaşam Okulu bünyesinde faaliyet gösteren Engelsiz Mutfak, eğitimlerine kaldığı yerden devam ediyor.

Hayata geçirdiği projelerle yüzlerce gencin ve engellinin hayatında iz bırakan Yıldırım Belediyesi, Engelsiz Mutfak ile bu okulda eğitim gören çocukların hayatlarını idame ettirebilecek seviyede mutfak becerisi kazanmasını sağlıyor. Hafta içi 9.00-16.00 saatleri arasında eğitimlerine devam eden Engelsiz Yaşam Merkezi'ndeki çocuklar, unlu mamüllerden fırın yemeklerine kadar birçok yemeği yaparak öğrenme imkanı bulmuş oluyor.

Bursa'da bir örneğinin bulunmadığı Engelsiz Mutfak, açıldığı günden bu yana yüzlerce insanın yaşamına dokundu ve çalışmalarıyla da yüzlercesine ulaşmaya devam ediyor. Başlangıçta yumurta kırmayı bilmeyen çocuklar, eğitim ile şimdi kendi mutfak ürünlerini çıkarabiliyor. Engelsiz Mutfak'ta eğitim gören öğrencilerden bir kısmı bu eğitimler neticesinde istihdam edildi, bir kısmı da istihdam edilmek için bekliyor.

Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım'ın özel çocuklarına hizmet vermenin kıvancını yaşadıklarını belirterek, "Onların güzel noktalara geldiğini görmek gerçekten inanılmaz! Bizler bu gençlerimizin önce temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyeye gelmesini ve ardından becerikli olanlarının istihdam edilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yolun çok başında olduğumuzu biliyor, bu minvalde çalışmalarımıza tam hız devam ediyoruz" diye konuştu. - BURSA

Bu mutfakta sevgi pişiyor
Bu mutfakta sevgi pişiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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