Bu muhabbet kuşu konuşmuyor ama her oyuna katılıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bu muhabbet kuşu konuşmuyor ama her oyuna katılıyor

Bu muhabbet kuşu konuşmuyor ama her oyuna katılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bursa'da çocuklara hayvan sevgisi için alınan muhabbet kuşu konuşamıyor, ama her türlü oyuna katılıyor.

BURSA (İHA) - Bursa'da çocuklara hayvan sevgisi için alınan muhabbet kuşu konuşamıyor, ama her türlü oyuna katılıyor. Yapboz, balon ve tablet oyunlarında evin çocuklarıyla bir olan Maviş, ip üzerinde cambazlıktan da geri kalmıyor.

Çocukların hayvan sevgisi için evlerine alınan muhabbet kuşu, kısa zamanda çocukların ortamına ayak uydurdu. Çocukların Maviş ismini verdiği kuş, onlarla yapboz oynayıp, balon üzerinde durmaya çalışması cep telefonu kameralarına yansıdı. Çocukların gülüş ve bağrışlarıyla öten kuşun tablet oynayan ve kitap okuyan çocuğu ise rahat bırakmaması dikkatlerden kaçmadı. İki koltuk arasına gerilen ipte yürümeye çalışan kuş, renkli görüntüler ortaya koydu. Dengesini kaybeden kuşun ipe tutulu taklalar atması ise gülümsetti. - BURSA

Bu muhabbet kuşu konuşmuyor ama her oyuna katılıyor

Bu muhabbet kuşu konuşmuyor ama her oyuna katılıyor

Bu muhabbet kuşu konuşmuyor ama her oyuna katılıyor

Bu muhabbet kuşu konuşmuyor ama her oyuna katılıyor

Özel bir banka parasını vermedi, yıllardır hayalini kurduğu evine kavuşamadı

Özel bir banka parasını vermedi, yıllardır hayalini kurduğu evine kavuşamadı

 Sahipleri birer birer terk ediyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası belediyelerden pitbull operasyonu

Sahipleri birer birer terk ediyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası belediyelerden pitbull operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title