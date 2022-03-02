Bu mod sayesinde Elden Ring'i duraklatabilirsiniz

Elden Ring'de oyun duraklatılamıyor, sebebi ise FromSoftware'in oyuna biraz zorluk kattığını düşünüyor olması. Elden Ring'te bir boss savaşında her an kapı çalabilir veya tuvalet ihtiyacını gidermeniz gerekebilir. Ancak, bunu yapmanız için oyunu durdurmanız gerekmektedir. FromSoftware'in Elden Ring'e duraklatma seçeneğini eklememesi sonrası mod geliştiricileri işe koyularak bir duraklatma seçeneği eklediler.

Popüler mod sitesi Nexusmods'a yüklenen Elden Ring "Pause The Game" modu sayesinde "P" tuşuna basarak oyunu duraklatabilirsiniz. Ancak, modu kurmanız için öncesinde yapmanız gereken bazı işlemler var.

Elden Ring'e duraklatma modunu kurabilmeniz için Anti-Cheat devre dışı bırakılmalıdır ve aynı zamanda modu kurduğunuz zaman çevrimdışı modda oynamanız gerekmektedir. Elden Ring'in online'ına modlar izin verilmemektedir.

Modun açıklamasında yazılana göre ise mod "tamamen güvenli. Anti-Cheat tesadüfen etkinleştirilirse, modu yüklemez ve hile tespit edilmez, bu yüzden endişelenmenize gerek yoktur."