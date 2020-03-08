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Dünya Kadınlar Günü, Mehmet Şirin, Emekçi, 8 Mart, Güncel

Bu minibüste sizin paranız geçmiyor

İstanbul'da 10 yıldır minibüs ile taşımacılık yapan Mehmet Şirin Çiçek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel olarak bugün aracına binen her kadını karanfiller ile karşılayarak, ücret almıyor.

08.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 08.03.2020 09:30
Bu minibüste sizin paranız geçmiyor

İstanbul'da 10 yıldır minibüs ile taşımacılık yapan Mehmet Şirin Çiçek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel olarak bugün aracına binen her kadını karanfiller ile karşılayarak, ücret almıyor. Çiçek, aracının dört bir tarafına astığı çeşitli konulardaki pankartlar ile de sosyal farkındalık projelerine destek veriyor.

Mehmet Şirin Çiçek, Bakırköy-Zeytinburnu hattında 'İyilik Minibüsü' adını verdiği minibüsü ile 10 yıldır direksiyon sallıyor. Ancak onu diğer çalışma arkadaşlarından ayıran anlamlı bir özelliği var. O da minibüsünün her boş noktasına astığı anlamlı mesajlar. Minibüste kadın haklarından, çocuk istismarına, çevre temizliğinden hayvan haklarına onlarca konuda afiş yer alıyor. 10 yıldır İstanbul'da şoförlük yaptığını söyleyen Çiçek, dört yıldır minibüsüne farkındalık oluşturan afişler asarak dikkat çekiyor. Aracına binen her vatandaştan olumlu tepkiler aldığını söyleyen Çiçek, 1 kişinin bile minibüsten gülümseyerek inmesinin kendisini mutlu ettiğini söylüyor.

Öte yandan Çiçek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlara özel bir dizi karar aldı. Çiçek, minibüse binen kadınları karanfil ile karşılıyor. Karanfil ile karşılanan kadınlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Çiçek'in kadınlardan bugüne özel olarak ücret tarifesi almaması kadın yolcular tarafından çok takdir edildi. Ayrıca minibüsünde 1 TL'ye sattığı sularla her gün 100'den fazla sokak hayvanına mama ve su aldığını ifade eden Çiçek, hem kendi kazancının bir bölümüyle hem de sudan kazandığı paralarla iki çocuğun da eğitim masraflarını karşılıyor.

"SOMURTARAK BU ARABAYA BİNDİKLERİ ZAMAN GÜLEREK İNİYORLAR"

Kadınların minibüsünde her zaman özel olduğunu vurgulayan minibüs şoförü Mehmet Şirin Çiçek, "Ben 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde bir farklılık oluşturmaya çalışıyorum. Bugün kadın yolcularımızdan ücret almayacağım. Onları karanfillerle karşılıyorum. Kadınlarımız bu araçta her zaman özel. Kadınlarımızın kadınlar günü kutlu olsun. Yalnızca 8 Mart'ta hatırlanmasınlar. Bütün günler kadınlarımızın için özel olsun. Kendi küçük dünyamda böyle bir sosyal farkındalık oluşturdum. Somurtarak bu arabaya bindikleri zaman gülerek iniyorlar. Biraz duyarlılıkları artıyor. Hayvanlara, çocuklara, kadınlara duyarlılıkları artıyor. Kadın cinayetleri yaşanıyor, çocuk istismarları oluyor. Ben de yaşanan bu olumsuz olaylara duyarsız kalmak istemedim. En azından minibüs şoförlüğü yaptığım süre zarfında yüzlerce insana mesaj vermek istiyorum. Özgecan'lar ölmesin. Ceren Özdemir'ler ölmesin. Kızlarımız, çocuklarımız, annelerimiz korkarak eve gitmesin" dedi.

"FARKINDALIK HİSSEDİYORSUNUZ VE EN ÖNEMLİSİ ÖZEL HİSSEDİYORSUNUZ"

Annesinin ameliyatına giderken minibüste çiçekle karşılanınca moralinin düzeldiğini belirten Buket Doğan ise, "Güzel, hoş bir karşılama oldu. Bir farkındalık hissediyorsunuz ve en önemlisi özel hissediyorsunuz. Çok hoşuma gitti çok da şaşırdım. Annem ameliyat oluyor şuanda onu ziyarete gidiyordum. Moral oldu böyle bir karşılama ile keyif verdi" ifadelerini kullandı.

"ÜCRETSİZ OLMASINA ÇOK ŞAŞIRDIK"

Minibüsteki karşılaşma ile çok mutlu olduğunu ifade eden Sinem Şahin de "Çok güzel bir duygu çok güzel olmuş. Biz görünce çok şaşırdık. Ücretsiz olmasına çok şaşırdık. Çok mutlu olduk" diye konuştu.

İyilik minibüsünde yolculuk yapan Mustafa Bozdemir ise, bu uygulamanın çok hoşuma gittiğini ve duygulandığını söyledi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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