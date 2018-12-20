Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilciliğince "Bu millet yeniden şaha kalkacak" konferansı düzenlendi.

TÜGVA, İlkadım Belediyesi ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) iş birliğinde Münevver Ayaşlı Yurdu'nda düzenlenen konferansa konuşmacı olarak edebiyatçı yazar Hayati İnanç katıldı.

İnanç, konuşmasında, İslamiyet'in sosyal hayata bakışı tasavvuf anlayışı ile Mevlana ve İmam-ı Gazzali'nin sözlerinden örnekler verdi.

Konuşmasında insanın varlıkların en kıymetlisi olduğuna vurgu yapan İnanç, 19. yüzyılda yaşamış hakim ve şair Manisa Alaşehirli Kadı Muhammed'in şiirlerini yorumladı.

İnanç, "Hayata nereden baktığın önemli. Hayat üç bölümdür. Dünya hayatı, kabir hayatı ve ahiret hayatı. Bunlar birbirinin devamı, bir yerden bir yere gidiyoruz. Dünyanın telaşından korkma diyor. Senin hayat garantin var ecelin gelmeden ölmezsin. Ecel gelmeden ölmüyorsun telaşa mahal yok. Geldi mi de durmuyorsun. İmam-ı Gazzali Hazretleri diyorki, 'Dünya altından bir kase olsa ahiret kırıp bir saksı parçası olsa idi aklı olan tercih durumunda kırık saksıyı seçerdi.' Akıllı insan sonsuzluğun hatırına kırık saksıyı tercih eder. Allah sana kıymet verdi. Kıymetini bil ve yanlışa buluşma. Geldin dünyaya üç günlüğüne işin bitince de gideceksin. Ne bu panik. Kıymetlisin sevildiğini bil yanlış yapma." diye konuştu.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun Temsilcisi Mustafa Demir de insanlığın kurtuluşu davasına gönül veren her gencin vakfın doğal üyesi kabul edildiğini ifade etti.

Vakfın Allah rızasına bağlılığı her şeyden yüce kabul ettiğini dile getiren Demir, bu anlayışla bir şeyler yapmak isteyen gençlerin gönülleri fethettiğini kaydetti.

KYK İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ise konferansa yoğun katılımlarından dolayı öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA