"Bu millet ihanet girişimlerine pabuç bırakmayacaktır"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde halkın sokakta destansı bir direniş gösterdiğini belirterek, "Bu millet nice badireleri atlatmış, nice zorlukları göğsünde parçalamıştır, 15 Temmuz da bunlardan birisidir. Bu millet bundan sonra 15 Temmuz gibi ihanet girişimlerine kesinlikle pabuç bırakmayacaktır." dedi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında 15 Temmuz'dan ders alınması gerektiğini ifade etti.

"Biz 15 Temmuz'u şaşalı, gösterişli programlarla anmaktan ziyade, 15 Temmuz'u tam manasıyla anlamakla mükellefiz." diyen Karamollaoğlu, darbe kalkışması sonrasında 30 bin kişinin tutuklandığına işaret ederek, darbe fikrini ortaya atan gerçek faillerden hesap sorulması gerektiğini söyledi.

Darbe girişimi gecesinde yaşananların birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirdiğine dikkati çeken Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'un bize verdiği en önemli mesaj, birlik ve beraberlik duygusu içinde olmamızın önemidir. O gece aziz milletimiz, bu hain darbe girişimine karşı göğsünü siper etmiştir. Bu birlik ve beraberlik ruhu ülkemizi büyük bir tehlikeden korumuştur. Bu millet nice badireleri atlatmış, nice zorlukları göğsünde parçalamıştır, 15 Temmuz da bunlardan birisidir. Bu millet bundan sonra 15 Temmuz gibi ihanet girişimlerine kesinlikle pabuç bırakmayacaktır. Bunun neticesinde feraset ve cesaretini ortaya koyan milletimizin girişimi darbeyi önlemiştir."

Karamollaoğlu, Hakkari'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen 3 asker ve Tunceli'de terör örgütünün döşediği mayınlara basarak hayatını kaybeden Ayaz ve Nupelda Güloğlu'nun ailelerine başsağlığı diledi.

Kaynak: AA