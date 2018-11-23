AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, '28 Şubatta inanca, 15 Temmuzda demokrasiye pranga vurmaya, iktisadi parametrelerimizle oynayarak ekonomik zemini dumura uğratmaya çalışanlara Orhunca bir kayıt düşüyoruz: "Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini ve töreni kim bozabilir?" Allah'ın izniyle bozamayacaklar ve bu millet hep zirvelerde olacak. 'dedi

AYDEMİR'DEN BAKAN ALBAYRAK'A KUTLAMA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 2019 Merkezi Yönetim Bütçe görüşmeleri tamamlandı. 2019 yılı bütçesinin kabul edildiği komisyon toplantısında söz alan Milletvekili Aydemir, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı kutlayarak, kur, faiz ve enflasyon üzerinden Türkiye'ye karşı tezgahlanan ekonomik oyunların bozulduğunu, bu başarının gerçekleşmesinde Bakan Albayrak'ın dirayetli duruşunun payı olduğunu belirterek, 'Buna katkı sunan Değerli Bakanımız Sayın Albayrak ve tabii, liderimiz, doruk isim Sayın Cumhurbaşkanımıza ilanihaye minnet duyacağız.'kaydını düştü.

'BİZİM İL VE TÖREMİZİ KİM BOZABİLİR'

Konuşmasında milli iradenin her meselede destansı bir duruş sergilediği ve üzerine oynanan tüm oyunları bir diriliş göstererek bertaraf ettiğine atıf yapan Milletvekili Aydemir, Orhun Abidelerinde yer alan Bilge Kağan'a ait tarihi bir kararlılığı paylaştı. Aydemir, 'Bütünüyle, millet olarak, siyaseten hangi pozisyonda olursa olsun hepimiz adına söylüyorum ki, bize kefen biçmeye kalkışanlara, bu yüce milletin değerler temelini oynatmaya yeltenerek yıkma hayali görenlere 28 Şubatta inanca, 15 Temmuzda demokrasiye pranga vurmaya, iktisadi parametrelerimizle oynayarak ekonomik zemini dumura uğratmaya çalışanlara Orhunca bir kayıt düşmek, en yakışanı bu olur: "Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe, senin ilini ve töreni kim bozabilir?" Allah'ın izniyle bozamayacaklar ve bu millet hep zirvelerde olacak. 'dedi.

KOMİSYONA TEŞEKKÜR

Sunumunda Plan ve Bütçe Komisyonunun bütçe görüşmeleri sürecinde gösterdiği çaba, yoğun çalışma ortamına minnettar olduğunu belirten Milletvekili Aydemir, 'Müteaddit defalar bir hakikatin altını çizdim, dedim ki: Kullara teşekkür, Cenabı Hakk'a şükür anlamına gelir, şükür ise nimeti artırır. Bu zemin, Plan Bütçe zemini -dört bütçe yaptık bununla beraber- hep çok latif, hep çok temiz bir zemin oldu, bu defa da öyle oldu. Süreç içerisinde çok şey öğrendik. Ara ara kızgınlıklarımız, dargınlıklarımız oldu ama, Sayın Kuşoğlu'nun dediği gibi, hepsi sulh üzere bitti.'ifadesine yer verdi.

BAKAN ALBAYRAK'IN KARARLI DURUŞU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Türkiye ekonomisindeki istikrarın devamı, verimlilik artış sürecinin kesintiye uğramaması, dış odaklarca yapılan kur, faiz ve enflasyon saldırısının bertaraf edilmesi odağında övgüye layık bir yönetim izlediğine işaret eden Milletvekili Aydemir, 'Mümtaz bir sima, hakikaten kendisiyle bir arada olmaktan dolayı en başından beri bir büyük inşirah duyduğum sima bu ifadeleri kullanıyor: "Sayın Bakanım, ülkemizin son dönemde maruz kaldığı, özellikle de ağustos ayında zirve yapan ekonomik saldırılara karşı kararlı bir şekilde verilen mücadele ve alınan tedbirler sayesinde ekonomik kuşatma yarılmış, 'Dolar 10 lira olacak.' diyenler, felaket tellalları, kriz havarileri duvara toslamıştır. Hazine ve Maliye Bakanı olduğunuz günden beri yurt dışında ve içeride şahsınıza yönelik olumsuz kampanya ve algı operasyonu da boşa çıkmıştır." Sayın Bakan Albayrak'ı, kutluyorum. 'dedi.

AYDEMİR BASIN MENSUPLARINA MİNNETTAR OLDUKLARINI BİLDİRDİ

Aydemir görüşmeler sürecinde basının sergilediği hassasiyet ve dikkate minnettar olduklarını vurgulayarak, 'Basın mensupları benim meslektaşlarım onların ben gayretlerini biliyorum, emeklerini biliyorum ve sütunlarına, satırlarına, efendim, ekranlarına yansıttıklarıyla tenvir etmelerini, aydınlatmalarını çok değerli buluyorum, saygıdeğer buluyorum, kendilerine minnettar olduğumuzu ifade ediyorum. Bütçemizin hayırlı olmasını niyaz ediyorum.' sözleriyle sunumunu tamamladı. - ERZURUM