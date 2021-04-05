Bu mezra 8 yıldır karanlıkta yaşıyor

Bu mezra 8 yıldır karanlıkta yaşıyor Elektrikleri kesilen mezra 8 yıldır karanlık Öğrenciler derslerini mum ışığı altında yapıyor Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir mezra, iddiaya göre 8 yıldır elektriksiz yaşıyor.

Bu mezra 8 yıldır karanlıkta yaşıyor

Elektrikleri kesilen mezra 8 yıldır karanlık

Öğrenciler derslerini mum ışığı altında yapıyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir mezra, iddiaya göre 8 yıldır elektriksiz yaşıyor. Hayatlarında hiç elektrik ışığı altında ders çalışmayan öğrenciler, mum yakıp ödevlerini yapmaya çalışıyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı kırsal Bilgen Mahallesi Bitkili mezrasındaki vatandaşlar, iddiaya göre 8 yıldır elektrikten yoksun hayatlarını sürdürmeye çalışıyor. Yaklaşık 8 yıl önce yararlandıkları özel bir trafondaki elektriğin kaçak kullanım nedeniyle Dicle Edaş (Dedaş) tarafından kesilmesi üzerine karanlığa gömülen mezraya şirket tarafından bir daha enerji verilmedi. Yıllar içinde mezraya elektrik götüren yüksek gerilim hatları kopup yere düştü. Devrilen direkler ise toprağa gömüldü.

Teknolojiden mahrum yaşıyorlar

Mezra sakinlerinin elektriğin yeniden verilmesi için yaptığı bütün girişimler ise sonuçsuz kaldı. Gece saatlerinde zifiri karanlığa gömülen mezrada yemekler mum ışığı altında yenirken, öğrenciler de derslerini mum ışığında yapmaya çalışıyor. Elektrik olmadığı için teknolojiden faydalanamayan kadınlar, elbiseleri ve bulaşıkları ise kuyulardan elde ettikleri su ile yıkıyor. Cep telefonları ise komşu kırsal mahallelerdeki evlerde şarj ediliyor.

Yıllardır elektrik enerjisi için yetkililere başvuruda bulunduklarını fakat olumlu bir netice alamadıklarını öne süren mezra sakinlerinden Müslüm Kıyak, "Dedaş bizi 8 yıldır cezalandırdı. Suyun geldiği günden beri elektriğimiz kesildi. Şu an elektriksiz bir şekilde yaşıyoruz. Buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum, elektrik istiyoruz. Devlet yetkililerine sesleniyorum, bize yardım edin. Çocuklarımız mum ışığında ders çalışıyorlar" dedi.

Mezra sakinlerinden İbrahim Ateş ise 8 yıldır elektrik enerjisi olmadan yaşam mücadelesi verdiklerini defalarca başvuru yapmalarına rağmen herhangi bir dönüş alamadıklarını söyledi.

Öte yandan mezrada taban suyunun yükselmesi nedeniyle tarım arazileri zarar gören ve yüzlerce meyve ağacı kuruyan vatandaşlar, yetkililerin duruma el atmasını istedi. Kendi imkanları ile bir tahliye kanalı oluşturan köylüler, taban suyunun önünü kesemediklerini söyledi.

(Şİ-BB-SVY-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı