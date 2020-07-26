Bu meyvenin kilosu 60 TL, faydası saymakla bitmiyor
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Bu meyvenin kilosu 60 TL, faydası saymakla bitmiyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaban mersini hasadı devam ediyor.

Bu meyvenin kilosu 60 TL, faydası saymakla bitmiyor
26.07.2020 09:25 | Son Güncelleme: 26.07.2020 09:28

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaban mersini hasadı devam ediyor. Kilosu 60 TL olan yaban mersini birçok hastalığa iyi geliyor. Bağışık sistemini kuvvetlendirdiği için korona virüse de iyi geliyor.

İnegöl'de son yıllarda yaygınlaşan yaban mersininin hasadı devam ediyor. Hasadın başlamasıyla kilosu 60 TL'den satılan meyvenin faydası ise saymakla bitmiyor. Tuzlu Mahallesi'nde yaban mersini yetiştiren Bekir Uzuner, bu yılki hasattan memnun olduklarını söyledi. Uzuner, "Hasadımız başlayalı iki hafta oldu. Her yıl daha iyiye gidiyor. Yaban mersinine her geçen gün rağbet artıyor. Ekenlerin sayısı artıkça rekolte de artacak. Ben bu yıl 3 tona yakın mahsül bekliyorum. Kilosu şu anda 55 ila 60 lira arasında. Yaban mersini birçok hastalığa iyi geliyor. Faydaları saymakla bitmez. Bu meyve diyabete, şekere iyi geliyor. Kan şekerini düşürüyor, kalbe iyi geliyor, kolesterolü düşürüyor. Özellikle göze iyi geliyor, görme kaybını gideriyor. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği için korona virüse karşı etkili olacağını düşünüyorum. Tabii buna doktorlar karar verir" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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