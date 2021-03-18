Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EBA Destek Noktası'nı ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un EBA Destek Noktasını ziyareti EBA Destek Noktasında öğrencilerle sohbet etmesi ve fotoğraf çekimi ANKARAMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Keçiören Şehit Bayram Kavcı Ortaokulu'nda Bakanlığı ile UNICEF iş birliğinde faaliyete geçirilen EBA Destek Noktası...