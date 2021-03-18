Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EBA Destek Noktası'nı ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EBA Destek Noktası'nı ziyaret etti

18.03.2021 13:52 | Son Güncelleme: 18.03.2021 15:13

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un EBA Destek Noktasını ziyareti EBA Destek Noktasında öğrencilerle sohbet etmesi ve fotoğraf çekimi ANKARAMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Keçiören Şehit Bayram Kavcı Ortaokulu'nda Bakanlığı ile UNICEF iş birliğinde faaliyete geçirilen EBA Destek Noktası...

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un EBA Destek Noktasını ziyareti

EBA Destek Noktasında öğrencilerle sohbet etmesi ve fotoğraf çekimi ANKARAMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Keçiören Şehit Bayram Kavcı Ortaokulu'nda Bakanlığı ile UNICEF iş birliğinde faaliyete geçirilen EBA Destek Noktası Açılış Töreni'ne katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EBA Destek Noktası'nı ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EBA Destek Noktası'nı ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EBA Destek Noktası'nı ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EBA Destek Noktası'nı ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EBA Destek Noktası'nı ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EBA Destek Noktası'nı ziyaret etti
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EBA Destek Noktası'nı ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferhat Barulay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Türkan Şoray Ayşegül Çınar Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Ersun Yanal Metin Oktay Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EBA Destek Noktası'nı ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 15:15:21. #1.16#
title