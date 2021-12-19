Bu merkezi gençler yeniliyor - Haberler
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Bu merkezi gençler yeniliyor

Bu merkezi gençler yeniliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

DÜZCE (İHA) – Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezini yenilemek için çalışmalara başlayan gönüllü gençler, bina içerisinde güzel alanlar oluşturmayı hedefliyor.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezini yenilemek için çalışmalara başlayan gönüllü gençler, bina içerisinde güzel alanlar oluşturmayı hedefliyor.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarına devam eden Kalıcı Konutlar Gençlik Merkezinde yenileme çalışmaları başlatıldı. Müdürlükten alınan desteklerle bina içerisinde onarım çalışması yapmaya başlayan gençler, işe duvarlardan başladı. Duvarlara yansıtılan şekilleri çizen gönüllü gençler, bina içerisinde güzel alanlar oluşturacak. - DÜZCE

Bu merkezi gençler yeniliyor

Bu merkezi gençler yeniliyor

Bu merkezi gençler yeniliyor

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