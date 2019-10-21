Bu merkeze başvurmadan ev almayın

21.10.2019 09:18

Belediyenin Deprem Etüt Merkezi'ne başvuran ev sahipleri, uzmanlar tarafından gerçekleştirilen yapı analizi sayesinde binalarının risk durumunu öğrenebiliyor. Merkez ayrıca yeni ev alacaklara da ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti veriyor.

Bugüne kadar resmi kurumlar, site ve apartman yönetimlerinden gelen başvuruları değerlendiren Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi'ne bağlı ekipler, 11 bin 987 konut ve iş yerinin risk analizini gerçekleştirdi. Bayraklı'nın yanı sıra ilçe sınırları dışından gelen talepleri de geri çevirmeyen ekiplerin yaptığı testler sonucunda başvuruların yüzde 57'sinin yani 6 bin 875 konutun riskli olduğu belirlendi. Ekiplerin yaptığı testlerde, 672 konut risksiz, 4 bin 440 konut ise çok riskli çıktı.

DEPREM ANALİZİ NASIL YAPILIYOR?

Deprem analiz testinde, binanın betonarme ve mimari projelerinin yönetmeliklere bağlı olup olmadığına bakılıyor. Binanın dış mimarisi, kat yüksekliği, taşıyıcı eleman sayısı, temel tipi, malzeme kullanımı, donatı uygulamaları gibi detayları inceleyen ekipler, ölçümleri yaparken mevcut yapıya zarar vermeden tahribatsız metot yöntemini uyguluyor. Ölçümlerin ardından binalar taşıdıkları risklere göre gruplandırılıyor. 1. grup az riskli, 2. grup orta riskli ve 3. grup tehlikeli yapılar olmak üzere 3 kategoride değerlendirme yapılıyor. Daha sonra 6306 Sayılı Kanun hakkında kapsamlı bilgiler verilerek, gerekli çalışmaların yapılması için ev sahiplerine önerilerde bulunuluyor.

RANDEVU SİSTEMİ

Binalarının depreme karşı dayanıklı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar Bayraklı Belediyesi Deprem Etüt Merkezi'ne başvurabiliyor. Deprem analiz testi yaptırabilmek için müstakil yapılarda mülk sahibi olmak, apartman ya da sitelerde ise yöneticinin diğer mülk sahiplerinin onayını alması gerekiyor. Mülk sahipleri ya da apartman yöneticileri, bir dilekçeyle Deprem Etüt Merkezi'ne başvurarak talepte bulunuyor. Eğer bina Bayraklı sınırları dışındaysa, başvuru sahibinin ilgili belediyeden yapısına ait betonarme, mimari proje ve statik hesapların fotokopilerini temin etmesi gerekiyor. Ekipler, randevu sistemiyle yapıya giderek deprem analiz testini yapıyor. Merkezde ayrıca, ev almak isteyenlere de binanın yaşı, yapısı, mimari ve betonarme projelerinin yönetmeliklere uygunluğu gibi konularda ücretsiz danışmanlık hizmeti veriliyor. Deprem Etüt Merkezi'ne 0 232 341 31 21 telefon numarasından ulaşılabiliyor.

HEDEFİMİZ KENTSEL DÖNÜŞÜM

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçenin en önemli sorunlarından birinin kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayarak, bu konuda tüm kesimlerin uzlaştığı yeni bir model bulacaklarını söyledi. Başkan Sandal, "Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışıyoruz. Şu an vatandaşın yaşam kalitesini sıkıntıya sokan sorunlara çözüm bulmak için çalışıyoruz. Asıl meselemiz dönüştürmek. Vatandaşın da, müteahhidin de, belediyenin de beklentilerinin karşılandığı bir yöntemle bu işi çözmemiz lazım" dedi.

Kaynak: Bültenler