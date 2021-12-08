Bu merkezde çocuklar jimnastik, kadınlar aerobik çalışacak

Yıldırım Belediyesi'nin Sıracevizler Mahallesi'ne kazandıracağı 'Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi'nde çalışmaların yüzde 45'i tamamlandı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Bin 590 metrekarelik inşaat alanında 3 katlı olarak tasarlanan ve toplam 4 bin 770 metrekare kullanım alanına sahip olacak Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi tamamlandığında, tesisin alt katı 'kapalı pazar alanı', üst katı da 'sosyal hayat merkezi' olarak hizmete sunulacak. Mevcut pazar alanı ve kapalı otopark yenilenirken, oluşturulacak yeni katta ise kadın ve çocuklar için spor salonları, kafeterya, muhtarlık ve idari ofisler yer alacak.

Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi'nin 23 Nisan 2022'de hizmete açılacağının müjdesini veren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "İlçemizde sosyal hayat alanlarında stratejik adımlar atıyoruz ve çoklu merkezleri hemşehrilerimiz ile buluşturuyoruz. Çalışmalarımızı hızla sürdürdüğümüz merkezimizin pazar alanında çalışmaları nihayete erdirdik ve vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Şu anda da bin 500 metrekarelik alana sahip spor merkezi katında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Spor merkezimizde kadınlarımız için fitness, aerobik ve zumba salonu, çocuklarımız için de jimnastik, karate ve taekwondo salonu bulunacak. Kafeteryası, iç bahçesi ile mahalle sakinlerine hizmet edeceğimiz merkezimiz, tüm ilçe sakinlerine hizmet vereceğimiz önemli bir mekan olacak. Yıldırım'a değer katacak 'Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi'mizi inşallah 23 Nisan 2022'de hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız" dedi. - BURSA