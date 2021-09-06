Bu merkezde anneler spor yaparken, çocukları oyun oynuyor
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Bu merkezde anneler spor yaparken, çocukları oyun oynuyor

Bu merkezde anneler spor yaparken, çocukları oyun oynuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Darıca Belediyesi tarafından Sırasöğütler'deki Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kadın ve Çocuk Spor Merkezi'nin üst katında çocuklar oyun oynarken, anneleri ise spor yapıyor.

Darıca Belediyesi tarafından Sırasöğütler'deki Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kadın ve Çocuk Spor Merkezi'nin üst katında çocuklar oyun oynarken, anneleri ise spor yapıyor.

Darıca Belediyesi, kadınların yoğun talebi sonrası hem anneler hem de çocukların aynı anda spor yapıp vakit geçirebileceği alanları hayata geçiriyor. Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın talimatıyla faaliyete başlayan Sırasöğütler Mahallesi'ndeki Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Kadın ve Çocuk Spor Merkezi, hem annelere hem de çocuklara aynı anda hizmet veriyor. Kadın ve Çocuk Spor Merkezi'nin içerisinde oluşturulan oyun alanında çocuklar uzman eğitmenler tarafından eğlenceli vakit geçirirken anneleri de aynı şekilde spor yapıyor.

Anneler ve çocukların birbirinden ayrılmadan aynı anda mutlu oldukları bir ortamı hayata geçirdikleri için mutlu olduklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz projeleri hayata geçirmek için canla başla çalışıyoruz. Özellikle kadınlardan böyle bir talep vardı. Spor yapmak isteyen ancak çocuklarını emanet edecek yer bulamadıklarını söyleyen kadınlar için bu spor salonunu faaliyete geçirdik. Burada sadece kadınlar ve çocuklar olacak. Kadınlar alt katta spor yaparken çocukları da üst katta eğitim ve eğlence alanımızda vakit geçiriyor. Böylece kadınlar gönül rahatlığıyla diledikleri zaman spor yapabiliyor. Burasını sadece bir spor salonu olarak değil aynı zamanda kadın ve çocuk yaşam alanı olarak planladık. Onların mutlu olması bizim için en değerli olan şey" dedi.

Darıcalı kadınlar da çocuklarıyla birlikte gönül rahatlığıyla spor yapma imkanı buldukları için Başkan Muzaffer Bıyık'a teşekkür ettiler. - KOCAELİ

Bu merkezde anneler spor yaparken, çocukları oyun oynuyor
Bu merkezde anneler spor yaparken, çocukları oyun oynuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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