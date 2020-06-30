Bu mazgallar kaldırımlardaki engelleri kaldıracak İzmit Zincirlikuyu Caddesi'nde engelli vatandaşların dar kaldırımda daha rahat geçiş yapabilmesi için ağaç tabanlarına ağaç dibi mazgalları yerleştirildi

Engelli dostu bir şehir olma yolunda birçok projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehrin birçok noktasında engelli vatandaşların hayatını kolaylaştıracak adımlar atıyor. Cadde ve yol kaldırımları üzerinde bulunan ağaçların taban kısmındaki toprak yerler, dar olan kaldırımlarda engelli ve diğer vatandaşların yürüyüş alanını kısıtlıyor. Özellikle engelli vatandaşların dar olan kaldırımda yürürken tehlike yaşamamasını amaçlayan Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, ihtiyaç duyulan kaldırımlarda bulunan ağaçlara, ağaç dibi mazgalları yerleştirdi.

38 AĞAÇ ALTINA MAZGAL YERLEŞTİRİLDİ

Kocaeli genelinde birçok ilçede engelli vatandaşların kaldırımlarda rahat şekilde yürümesi ve engelli araçlarını kullanabilmesi için hayata geçirdiği mazgal yerleştirme çalışmaları bu kez İzmit ilçesinde uygulandı. İzmit Zincirlikuyu Caddesi'nin dar olan kaldırımlarındaki 38 ağacın taban kısmına, ağaç dibi mazgal yerleştirildi. Yapılan çalışma ile engelli vatandaşlar kaldırımlarda daha güvenli bir şekilde yürüyebilecek.

MAZGALLAR BÜYÜKŞEHİR'İN KENDİ ÜRETİMİ

Şehirde vatandaşlar tarafından kullanılan birçok sosyal donatıyı kendisi üreten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ağaç dibi mazgalları da bu şekilde üretti. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı atölyesinde Büyükşehir Belediyesi personelleri tarafından üretilen mazgallar, şehrin birçok noktasında kullanılıyor.

Kaynak: Bültenler