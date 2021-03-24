Bu maymun muz yerine acı çiğköfte yiyor
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Bu maymun muz yerine acı çiğköfte yiyor

24.03.2021 23:25 | Son Güncelleme: 24.03.2021 23:32

Bu maymun muz yerine acı çiğköfte yiyor Maymunun çiğköfte hayranlığı Adıyaman'daki maymun muz yerine acı çiğköfteyi tercih ediyor Çiğköftesi ile meşhur Adıyaman'da yaşayan Beybi isimli maymun, acı çiğköfte yemeden duramıyor.

Bu maymun muz yerine acı çiğköfte yiyor

Maymunun çiğköfte hayranlığı

Adıyaman'daki maymun muz yerine acı çiğköfteyi tercih ediyor

ADIYAMAN - Çiğköftesi ile meşhur Adıyaman'da yaşayan Beybi isimli maymun, acı çiğköfte yemeden duramıyor.

Beybi isimli maymunun Adıyaman'da beslenme alışkanlığı değişti. Çiğköftesi tescilli olan Adıyaman'da yaşayan maymun, elma ve muzun yanı sıra ilk kez yediği çiğköftenin hayranı oldu. Maymuna daha önce sık sık yediği elma ve muzun yerine iki günde bir çiğköfte yediriliyor. Çiğköfteciye getirilen maymun kendisine ikram edilen çiğköftelerden afiyetle yiyor. Çiğköfteyi çok seven maymunu gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Felek Saygı isimli vatandaş, Beybi'nin acı çiğköfteyi ilk yediği günden beri hayranı olduğunu ve iki günde bir çiğköfteciye geldiklerini söyledi.

Felek Saygı, "Kendisi 3 aylık olduğu için elma ile besliyorduk. Evde çiğköfte yoğurduk. Beybi de yoğurduğumuz zaman gelip içinden alıp kaçması ilgimizi çekti. Köfteyi aldı kaçtı gitti. Acı çiğköfteyi bir köşede oturdu yedi. Ondan sonra bir daha geldi aldı. Biz de buna ilgisiz kalmadık, önüne 1 porsiyon yaptık indirdik. Tabağın bittiğini gördük, şaşırdık. Çiğköfte Adıyaman'ın tescilli yemeği olduğu için hafta 1 defa yaparız. Beybi'yi çiğköfteyi yediğini gördükten sonra iki günde bir getiriyoruz, sürekli de yiyor. Görenler çok şaşırıyor. İnternete attığımızda bayağı bir beğeni geldi, yorumlar geldi, çok şaşırdılar" dedi.

Çiğköfteci Mahmut Gülbeyaz ise maymunun çiğköfte yemesinin çok garip geldiğini belirterek, "Çiğköfteyi birçok kişi seviyor ama bir maymunun çiğköfteyi böyle yemesi ben çok garipsedim. Bir o kadar da çiğköfteyi yemesine sevindim" diye konuştu.

Bu maymun muz yerine acı çiğköfte yiyor
Bu maymun muz yerine acı çiğköfte yiyor
Bu maymun muz yerine acı çiğköfte yiyor
Bu maymun muz yerine acı çiğköfte yiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLANTAŞ

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