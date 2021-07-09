Bu markette para geçmiyor
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Bu markette para geçmiyor

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Yüksel - Haberler | Güncel

Bu markette para geçmiyor Zonguldak Alaplı'da bir imam, çocukları camiye teşvik etmek amacıyla camide market projesini hayata geçirdi.

Bu markette para geçmiyor

ZONGULDAK - Zonguldak Alaplı'da bir imam, çocukları camiye teşvik etmek amacıyla camide market projesini hayata geçirdi.

Alaplı'da 27 yıldır görev yapan imam Satılmış Ermiş çocukların camiye ilgisini arttırmak için başlattığı uygulama takdir topladı. İmam Satılmış Ermiş, camide paranın geçmediği bir seyyar market oluşturdu. Çocukların hizmetine sunulan bu markette bisküvi, kek, ayran gibi yiyecek ve içecek bulunduruyor. Uygulama ise öğrencilerden tam not aldı. İmam Satılmış Ermiş yaptığı açıklamada " Yaz Kur'an Kursuna ve Camiye gelen öğrencilerimiz için verilen ikramlar onlar için çok değerli. Burada para geçmiyor. Gelene ikram ediyoruz. Yaz Kur'an Kursumuzda öğrencilerimize Kur'an-ı Kerim okumayı öğretiyor, sure ezberlerini dinliyoruz, temel dini bilgiler, Allah sevgisi, Peygamberimizin örnek hayatı Ahlak Vatan ve bayrak sevgisi gibi konularda doğru ve güvenilir kaynaklardan dersler veriyoruz. Keyifli bir Yaz Kur'an Kursu geçirmek isteyen tüm çocuklarımızı camiye bekliyoruz. Çocuklar yaşadığı anıları kolay kolay unutmuyor. Çocukların gönül dünyasına dokunmak istiyoruz" dedi.

Alaplı Ulu Camisi'nde 2 yıldır görev yapan Ermiş, 6-10 yaş arası çocukların camiye ilgisini artırmak için cami market projesini sürdürüyor. Yüksekliği 2 metre, uzunluğu 1 metre, mini ev şeklinde tasarladığı seyyar marketi, camideki semt kütüphanesinde çocukların hizmetine sunan Ermiş, marketin dört tarafındaki rafları hayırseverlerin desteği ile bisküvi çeşitleri, kek, meyve gibi malzemeleri ile doldurdu.

Ulu Cami Hocası Satılmış Ermiş, bu proje uygulama yöntemiyle Camiye gelen Çocukların küçük yaştaki çocuklara camiyi sevdirmeye ve alışması için böyle yöntem çalışmasına gittiklerini söyleyen Ermiş, "Çocuklarımız Camiye gelmeleri için küçük ikramlıkların konulduğu Ev şeklindeki market oluşturduk. Bu raflardan ihtiyacı olan çocukları sevindiriyoruz. Bu markette para geçmiyor. Sadece ikram ediyoruz." Şeklinde konuştu.

İmam Ermiş, ürünleri hayırseverlerin desteği ile Raflarda bulunan malzemeleri her hafta yenilediklerini dile getirerek, "Markette çocukların sevebileceği bisküvi türleri, kek, su, malzemeleri mevcut. Çocuklarımızın camiyi sevinmeleri için ve bu ortamda bulunmaları için ikram seti oluşturduk" diye konuştu.

Projenin çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğunu ve bunun bütün camilerde yapılması gerektiği düşüncesinde olduğunu anlatan Ermiş, "Biz Cami Görevlileri olarak iki yıldır salgın nedeniyle yapamadığımız Cami yaz kuran kursumuzu bu sene inşallah gerçekleştiriyoruz. Burada amacımız olan öğrencilerimiz düzenli olarak namazını hem de yaz kuran kursuna her gün düzenli gelebilmesi için hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla böyle bir şey düşündük. Rabbim hayır sever vatandaşlarımızdan razı olsun inşallah. Malum Küçük yaşta olan Çocuklar yaşadığı anıları kolay kolay unutamıyor. Bu yöntemle Çocukların gönül dünyasına girmiş oluyoruz. Kursa gelen çocuklarımız dersleri bittikten sonra cami marketten ücretsiz bir şekilde ikramlıklarını alıp, evlerine gidecek. Bu da onları mutlu edecek." ifadelerini kullandı.

Hamza Orhan yaşında olan isimli çocuk camiyi çok sevdiklerini, burada namaz kıldıklarını, ders çalıştıklarını, arkadaşları ile oyun oynadıklarını aktardı.

Bu markette para geçmiyor
Bu markette para geçmiyor
Bu markette para geçmiyor
Bu markette para geçmiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Yüksel

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