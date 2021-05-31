Bu mahallenin suyu şeker hastalarına şifa dağıtıyor
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Bu mahallenin suyu şeker hastalarına şifa dağıtıyor

İhlas Haber Ajansı / Samet Doğru - Haberler | Sağlık

Bu mahallenin suyu şeker hastalarına şifa dağıtıyor 420 kişinin yaşadığı köyde şeker hastası bulunmuyor Uzmanların incelediği suda bor miktarının fazla çıktığı tespit edildi Bursa'nın İznik ilçesinin Karatekin Mahallesi'nde çeşmelerden akan suyun şeker hastalığına iyi geldiği iddia ediliyor.

Bu mahallenin suyu şeker hastalarına şifa dağıtıyor

420 kişinin yaşadığı köyde şeker hastası bulunmuyor

Uzmanların incelediği suda bor miktarının fazla çıktığı tespit edildi

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinin Karatekin Mahallesi'nde çeşmelerden akan suyun şeker hastalığına iyi geldiği iddia ediliyor. Civar şehirlerden mahalleye çok sayıda şeker hastası su doldurmaya geliyor.

Karatekin Mahallesi'nde dağların eteklerinden gelen suyun şeker hastalarına şifa olduğu iddia ediliyor. 420 kişinin yaşadığı mahallede hiç kimsede şeker hastalığına yıllardır rastlanmadığı belirtiliyor. Şeker hastalarının iyi geldiğini iddia ettiği suda, tahlillerde bor miktarının fazla çıktığı tespit edildi. Mahallenin merkezinden ve cami şadırvanından su dolduran vatandaşlar köy camiine isterlerse yardımda bulunabiliyor. Yapılan yardımlar caminin giderlerinin karşılanmasında kullanılıyor. Ankara, İstanbul, Bursa başta olmak üzere birçok şehirden su doldurmaya gelen vatandaş var.

Karatekin Muhtarı Ünal Yavuz, birçok şehirden insanların su doldurmaya geldiğini belirterek, "Farklı şehirlerden gelen şeker hastası insanlar şifa bulduklarını söylüyor ve tekrar geliyorlar. Şekeri düşürdüğü söyleniyor. İnsülin ya da şeker ilacı kullanan insanlar 'Hap kullanmamıza, insülin kullanmamıza gerek kalmadı. Suyunuzdan içiyoruz, sağlığımız yerine geliyor' diyorlar" dedi.

İl ve ilçe sağlık müdürlüklerinden yetkililerin sudan numune alarak inceleme yaptıklarının altını çizen Yavuz, "Suyumuzu tahlil ettiler. Suyun her şeyinin normal olduğu, sadece bor miktarının yüksek olduğu bizlere söylendi. Bu su dağ dibinden kaynak suyu olarak çıkıyor. Enerji ile su deposuna basılıyor. Enerji ile su getirildiği için masrafı oluyor. Buradan su almaya gelen arkadaşlarımız gönüllerinden ne koparsa cami derneğine yardımda bulunuyor. Bulunmazlarsa da kimseden şu kadar vereceksin diye para istemiyoruz. Ankara, Eskişehir, İstanbul, Bursa, Yalova, Sakarya, Kocaeli'nden gelenler var. Müsait olduğumuz zaman bizim kargo yaptığımız bile oluyor" diye konuştu.

420 nüfuslu mahallede hiç şeker hastalığının olmadığını sözlerine ekleyen Yavuz, bu durumun bütün evlere giden içme suyundan kaynaklı olduğunu dile getirdi.

Bu mahallenin suyu şeker hastalarına şifa dağıtıyor
Bu mahallenin suyu şeker hastalarına şifa dağıtıyor
Bu mahallenin suyu şeker hastalarına şifa dağıtıyor
Bu mahallenin suyu şeker hastalarına şifa dağıtıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Samet Doğru

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