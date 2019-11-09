09.11.2019 00:51 | Son Güncelleme: 09.11.2019 00:52

Bu mahallelinin tek isteği taziye evi

BATMAN - Batman'ın Kısmet Mahallesi sakinleri, taziyelerini kiraladıkları dükkan ve sokak aralarında yaptıklarını belirterek, sorunun çözümü için mahallelerine taziye evi yapılmasını istiyor.

Yaklaşık 10 bin nüfuslu mahallede taziye evi olmadığı için vatandaşlar taziyelerini kiraladıkları dükkan, sokak ortasında ya da çadırlarda kuruyor. Taziye evinin olmamasının taziye sahipleri için büyük bir sorun olduğunu belirten vatandaşlar mahallelerinde bu eksikliğin giderilmesi için yetkililerden yardım istedi.

Kısmet Mahallesi muhtarı Tahir Cangir, mahallelerinde bir taziye evinin yapılması için yetkililere ve yardımseverlere çağrıda bulundu. Kendi imkanlarıyla taziyelerini yaptıklarını kaydeden Cangir, "Kısmet Mahallesi'nde taziye evi yok cenazelerimiz olduğu zaman boş yer bulamıyoruz. Kendi imkanlarımızla dükkanlarda, boş arazide kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Bizler yetkililerden, valimizden, belediye başkanımızdan ve tüm kurumlardan destek bekliyoruz. Kısmet Mahallesi'nin 8-10 bin nüfusu var ama taziye evi yok. Tüm yetkililerden destek bekliyoruz. Bizler taziyelerimizi boş arazide, çadıra yapıyoruz ve bunların hepsini kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Talebimiz, Kısmet Mahallesi'ne taziye evi yapılmasıdır. Mahallemizde taziye evi yoktur. Bunun için de tüm yetkililerden destek bekliyoruz" dedi.

"Modern kentte eski yaşandı devam ediyor"

Taziyelerini yapabilecek yerleri olmadığı için taziyelerini boş arsalarda kabul ettiklerini dile getiren mahalle sakini Murat Demir ise, "Ben Kısmet Mahallesi'nde oturan bir vatandaşım, taziye evi yüzünden çok sorun yaşıyoruz. Yaşanılan sorunun nedeni de cenazelerimiz oluyor yan komşulara yan mahallelerin taziye evine gidiyoruz. Bazen dolu oluyorlar boş olmuyorlar bu durumda taziye yerlerinde sorun yaşıyoruz genellikle. Boş arsalarda eski usul yaşıyoruz. Batman gibi modern bir şehirde eski yaşantı devam ediyor. Sadece bu sorunun bitmesini istiyoruz. Valimizden, belediye başkanımızdan, kurum amirlerinden ve hayırsever vatandaşlardan destek bekliyoruz. Bütün mahalleli olarak bu konuda, her şekilde her hizmete ve yardıma hazırız" diye konuştu.

"Taziyeye gelenler perişan oldu"

Babasının taziyesini taziye evi olmadığı için kötü hava şartlarında bir dükkanda yaptıklarını aktaran Ayhan Demir de, "Babamın taziyesinde hava yağmurluydu. Taziyeye gelen millet perişan oldu. Taziye evimiz olmadığı için bir dükkanda kendi imkanlarımızla yaptık ve çok zorluk çektik. Taziyemize gelen herkes bizimle perişan oldu. Bu yüzden bir taziye evi istiyoruz. Bütün yetkililerden ve kurumlardan bu yardımı bekliyoruz. İnşallah bir hayırsever çıkar da bir yardımda bulunur" şeklinde konuştu.

Dini vecibeleri zor şartlarda yerine getirdiklerini ifade eden mahalle sakini Bülent insel, "Mahallede ne taziye evi var ne bir park var. Geçen gün bir akrabamız vefat etti ve taziye evi bulamadık. Çoğu mahallenin taziye evini aradık ve müsait yer bulamadığımız için gelenleri sokakta karşıladık, dini vecibeleri orada yerine getirmek zorunda kaldık. Bu konuda yetkililerden, yardımsever iş adamlarından yardım talep ediyoruz. Bu konuda da duyarlı vatandaşlardan da arsalarını çoğu sefer talep eden muhtarımıza da iki katını söylüyorlar o konuda yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA