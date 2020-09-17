Bursa'nın Mollafenari Mahallesi'nin dik yokuşları sayesinde mahalleliler kilo almıyor
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Bursa'nın Mollafenari Mahallesi'nin dik yokuşları sayesinde mahalleliler kilo almıyor

Bursa'nın Mollafenari Mahallesi sakinleri, evlerine gidebilmek için her gün çıkmak zorunda oldukları dik yokuşlar sayesinde sağlıklı bir hayat sürüyor. Yaklaşık 20 bin nüfuslu mahallede, gencinden yaşlısına kilolu vatandaşa rastlamak mümkün olmuyor.

Bursa'nın Mollafenari Mahallesi'nin dik yokuşları sayesinde mahalleliler kilo almıyor
17.09.2020 09:38 | Son Güncelleme: 17.09.2020 10:12

Bursa'da dik yokuşlarıyla meşhur mahallede oturan vatandaşlar, evlerine gidip gelirken bütün kilolarından kurtuluyor.

Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Mollafenari Mahallesi, Uludağ'ın eteklerine kurulmuş tarihi bir semt. Genellikle tek katlı müstakil evlerin bulunduğu mahallenin sokakları o kadar yokuş ki, 20 bin nüfusun yaşadığı mahallede neredeyse kilolu vatandaşa rastlamak mümkün değil. Araçların çıkmakta zorluk çektiği mahallede vatandaşlar evlerine duvar gibi merdivenleri çıkarak gidiyor. Sarp bayırlar yüzünden mahalleli hiç kilo almıyor. Gencinden yaşlısına herkes evlerine gidip gelirken günlük sporlarını yapıyor. Bu sayede mahalleli sağlıklı bir hayat sürüyor.

YOKUŞ ÇIKARAK FORMLARINI KORUYORLAR

Şehir merkezine 2 kilo mesafedeki mahallede yaşayanlar her gün kilometrelerce yokuş çıkarak formlarını koruyor. Spor yapma ihtiyacı duymayan mahalleli, evlerine gidip gelirken her gün düzenli spor yapmış oluyor.

''HERKES TIĞ GİBİ''

Mollafenari sakinleri, "Mahallemizin geçmişi çok eski. Sokaklarımız hep bayır. Her gün inip çıkarken büyük efor sarf ediyoruz. Bu sayede spor yapmamıza gerek kalmıyor. Evden şehir merkezine inip çıkarken kan ter içinde kalıyoruz. Mahallede kilolu insan yok, herkes tığ gibi. Mahallemizde bulunan rampalar bizi sağlıklı yapıyor. Burada yaşayan yaşlılar bile bu yokuşları inip çıkarak zinde ve sağlıklı kalıyor" dedi.

Kaynak: İHA

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