Bu mahallede yaşayanlar 3 yıldır her salı meydanda kitap okuyor

MERSİN'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Musalı Mahallesi'nde genç yaşlı herkes 3 yıldır her salı günü meydanda toplanarak 1 saat kitap okuyor.

Musalı Veli Haşim Çiftçi İlkokulu Müdürü Kenan Sar, 3 yıl önce okulda okuma etkinliği başlattı. Öğrencilerdeki gelişimi gören Sar, etkinliği kırsal mahalleli buluşturdu. Musalı Mahallesi sakinleri haftanın bir gününü kitap okumaya ayırdı. Genç yaşlı herkes salı günleri meydanda toplanıyor ve 1 saat kitap okuyor. Okuma yazma bilmeyenlere için ise kitaplar sesli kitap okunuyor.

Mahalle sakini Bahar Bal (42), "Her salı bu etkinliği yapıyoruz. Sloganımız da o 'Musalı Beraber Kitap Okur Her Salı'. Çocuklarla birlikte kitap okuyoruz. Gayet mutluyuz. Teknolojiden uzaklaştık. Pandemi nedeniyle çocuklar sürekli telefonla, tabletle iç içe oldu. Bugün teknolojiden uzak bir zaman geçiriyoruz" dedi.'BÜYÜKLERİMİZE KİTAP OKUYORUZ'Öğrencilerden Derin Su Tekin (13), "Hepimiz farklı farklı kitaplar okuyoruz. Burada 1-2 saat zaman geçiyoruz. Okuma bilmeyen büyüklerimize kitap okuyoruz, anlatıyoruz" diye konuştu.'MAHALLEDE OKUMA ORANI YÜZDE 100'Okul Müdürü Kenan Sar ise şunları söyledi: "Musalı Veli Haşim Çiftçi İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri olarak 'sadece okur yazar olmak yetmez' dedik. Okuduğumuz kitabın anlamını öğrenmeye dikkat çekmek için bir proje oluşturduk. Projemizin adı da 'Musalı Beraber Kitap Okur Her Salı'. Bu kapsamda salı günleri saat 11.00-12.00 gibi mahalle meydanında öğrenciler ve halk, hep beraber kitap okuyoruz. Etkinlik yaklaşık bir saat sürüyor. Musalı okur yazar bir mahalle. Tamamı, yüzde yüz 100 okur yazar bir mahalle. Okuma yazma bilmeyen yok. Kitap okuma oranı azdı ancak bu projeyle birlikte kitap okuma oranı da arttı. Bazı yaşlılar göz problemlerinden dolayı kitap okuyamıyorlar, biz de torunları aracılığıyla kitap okumalarını sağlıyoruz."

Kitap okuma etkinliği nesiller arasında iletişimi de pekiştirirken, mahalle sakinleri projenin örnek olmasını istiyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın