Bu mahallede telefonlar çekmiyor
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Bu mahallede telefonlar çekmiyor

Samsun'un Yakakent ilçesine bağlı Kürüz-Gürgenlik Mahallesi'nde telefon şebeke vericilerinin iyi çekmemesi nedeniyle vatandaşlar, cep telefonu ile görüşmelerini tepe ve çatılara çıkarak gerçekleştirmeye çalışıyor.

Bu mahallede telefonlar çekmiyor
11.06.2020 09:26 | Son Güncelleme: 11.06.2020 09:29

Samsun'un Yakakent ilçesine bağlı Kürüz-Gürgenlik Mahallesi'nde telefon şebeke vericilerinin iyi çekmemesi nedeniyle vatandaşlar, cep telefonu ile görüşmelerini tepe ve çatılara çıkarak gerçekleştirmeye çalışıyor.

İlçe merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta yer alan Kürüz-Gürgenlik Mahalle sakinleri, yüksek kesimde yaşamalarına rağmen cep telefonu ile görüşme yapamıyor. Mahallede GSM şebekelerinin iyi çekmemesi vatandaşları adeta çileden çıkarıyor. Sevdikleriyle diledikleri gibi görüşemeyen vatandaşlar, coğrafi yapısı nedeniyle tepelik alan arasında kalan mahallelerine bir şebeke alıcısı kurulmasını istiyorlar. Bölgede yaklaşık 70 hane bulunan mahallede, vatandaşlar yetkililerden acil çözüm bekliyor.

Kürüz-Gürgenlik Mahallesi Muhtarı Şenol Acar, "Uzun süredir mahallemizde hiçbir GSM şirketinin telefonu çekmiyor. Çocuklarımız internet kullanamıyor. Ders çalışamıyor. En büyük sıkıntımız telefon. Dışarıya göç eden birçok arkadaşımız var, komşularımız, çocuklarımız var. İstediğimiz zaman bunlarla irtibata geçemiyoruz. Burada bir arkadaşımızın 5 yıl önce evi yandı, telefon olmadığından irtibatı zor sağladık. Muhtar arkadaşlarla imzalı ve mühürlü evrak gönderdik ama hiçbir çözüm alamadık. Mahallemizde şu anda 300 hane var, en az 300 telefon vardır. Dışarıdaki eşimiz dostumuz akrabalarımız hariç. Kovid-19 virüsünden dolayı 65 yaş üstü komşularımız telefonla ilgili sıkıntı yaşadı. Bir an önce baz istasyonu konulup problemin çözülmesini istiyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Süleyman Çal, "Köyde yaşlı bir annem kalıyor. Hastalıkta ulaşamıyoruz. Burada hiçbir hat çekmiyor. Herhangi bir afet olsa, yangın olsa, hastalık olsa olağan dışı bir şey olsa hiçbir yere ulaşamıyoruz. Çekmesi için ya evin üstüne çıkacaksın ya da yüksek bir yerlere gideceksin. Onda da pek net ses gelmiyor. Mesaj yazsan mesaj alamıyorsun, görüntü dersen internet hiç çekmiyor" diye konuştu.

İstanbul'da yaşayan çocuklarıyla görüşemediğini söyleyen 83 yaşındaki Meryem Çal, "4 kızım İstanbul'da, 1 oğlum burada. Telefonum çekmiyor. Kızlarımla görüşemiyorum. Çocuklarımla görüşemeyince bunalıyorum" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Sezgin Gül ise, "Yıllardan beri telefonumuz çekmiyor. Gereken yerleri aradık, dilekçe yolladık. Bununla ilgili bir netice alamadık. Yüksekler çıkacaksın, çatıya çıkacaksın ya da dağa taşa çıkacaksın bir sinyal yakalayabilirsek yakalayacağız. Yakalayamazsak o da yok. Allah korusun bir kaza bela olsa, bir yangın olsa telefonlarımız çalışmıyor. Komşumuzun evi yandı. Haber vermek için telefonlar çekmiyor. Bu konuda çok mağduriyet yaşıyoruz. Adamlar uzaya çıkıyorlar, tatile gidiyorlar, böyle bir zamanda bizim telefonlarımız çekmiyor" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri GSM şirketlerinden problemin çözülmesi için destek bekliyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Manşet

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