Bu Mahallede Telefon Çekmiyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat İlçesi Yenidemir Mahallesi'nde telefon şebeke vericilerinin iyi çekmemesi nedeniyle vatandaşlar, cep telefonu ile görüşmelerini tepe ve çatılara çıkarak gerçekleştirebiliyor.

Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta yer alan Yenidemir Mahalle sakinleri, yüksek kesimde yaşamalarına rağmen cep telefonu ile görüşme yapamıyor. Mahallede GSM şebekelerinin iyi çekmemesi vatandaşları adeta çileden çıkarıyor. Sevdikleriyle diledikleri gibi görüşemeyen vatandaşlar, coğrafi yapısı nedeniyle tepelik alan arasında kalan köylerine bir şebeke alıcısı kurulmasını istiyorlar. Bölgede yaklaşık 100 konut bulunurken, vatandaşlar yetkililerden acil çözüm bekliyor.

Özel günlerde ailesiyle rahat bir şekilde konuşamadığını söyleyen Emine Çam, "Mahallemizde telefonlarımız çekmiyor, özel günlerde ailemizi arıyoruz, ulaşamıyoruz. Veyahut bize birinin acil ulaşmak istediği zaman ulaşamıyor. Buraya bir baz istasyonun kurulmasını istiyoruz. Telefonla konuşmak için yüksek yerlere çıkıyoruz. Yetkililerden yardım ve destek bekliyoruz. Yıl olmuş 2018 biz hala konuşmak için dağlara çıkıyoruz" dedi.

Şehir dışındaki çocukları ile konuşmak istediğini söyleyen Osman Toroman acil çözüm beklediğini söyledi. Toroman, "Benim çocuklarım şehir dışında çalışıyor ve onlarla konuşurken zorlanıyorum devamlı yer değiştirmek zorunda kalıyorum. Buranın yaklaşık bin 700 rakımı var ama telefonumu iyi çekmiyor" dedi.

Doğduğu günden beri yaşadığı yerde telefonlarının çekmediğini söyleyen Yavuz Çam ise, "Ben 38 yaşındayım ve 38 yıldır bu sorunu yaşıyoruz. Telefonumuzda sıkıntılar oluyor konuşamıyoruz telefonumuzun iyi çekmesini sağlayan şebeke istiyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ