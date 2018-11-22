Bu Mahallede Kışın 4 Kişi Yaşıyor

Samsun'un Havza ilçesine bağlı Kıroğlu Mahallesi'nde kışın toplam 4 kişi yaşıyor.

Türkiye'nin en az nüfuslu mahallesi olan Kıroğlu'nda kışın adeta in cin top oynuyor. Havza ilçesine 6 kilometre uzaklıktaki mahallede kışın sadece iki hanenin bacası tütüyor. Farklı şehirlerde yaşayan vatandaşların yazın tatil için memleketlerine gelmesiyle mahallenin nüfusu biraz artıyor. Camisi de bulunan mahallede cemaat azlığından dolayı imam görev yapmıyor.

Bu durumdan memnun olan mahalle sakinleri, "Mahallemiz, Türkiye'nin en küçük mahallesi olarak dikkat çekiyor. Zamanında 10-15 hane vardı. Mahalle halkının çoğu okuyup, memur olup buradan ayrıldılar. Kışın burada 2 hanede 4 kişi yaşıyor. Yazın ise nüfus biraz artıyor. Camimiz de var ama nüfus az olunca imam yok" dedi.

Öte yandan, Türkiye'nin en az nüfuslu mahallesinin muhtarlığını Türkiye'nin en yaşlı muhtarı Mahmut Demiral yapıyor. - SAMSUN