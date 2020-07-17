Bu mahallede ekmekleri kadınlar üretiyor
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Bu mahallede ekmekleri kadınlar üretiyor

Kahramanmaraş'ta kadınların yaptığı çardak ekmeği yoğun ilgi görüyor.

Bu mahallede ekmekleri kadınlar üretiyor
17.07.2020 14:53 | Son Güncelleme: 17.07.2020 15:14

Kahramanmaraş'ta kadınların yaptığı çardak ekmeği yoğun ilgi görüyor.

Göksun ilçesine bağlı Çardak Mahallesinde 9 yıldır ekmek yaparak geçimini sağlayan 38 yaşındaki 3 çocuk annesi Rahime Çura, yağlı, normal ve baskılı çeşitleriyle yaptıkları çardak ekmeğinin yörede olduğu gibi çevre il ve ilçelerde de tutkunlarının çok olduğunu söyledi.

İşini severek yaptığını söyleyen Çura, "Eskiden kalma bir mesleği halen sürdürmeye çalışıyoruz. Çardak'ın aynı sokak üzerinde 6-7 civarında ekmek fırınının tamamı kadınlar tarafından işletilir. Ekmeklerimiz katkısız olduğu için uzun süre bekletilebiliyor ve kolay kolay bozulmuyor. Bu lezzet için özellikle buraya gelenler var. Mesleğimi çok seviyorum" dedi.

Bir başkasının yanında çalışarak işi öğrendiğini ve kendi iş yerini açtığını anlatan Çura, "Şuan burada elemanlarım var. Hem ben kazanıyorum hem de onlar kazanıyor. Temiz ve hijyenik ortam sağlayarak emeğimizin karşılığı alıyoruz" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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