Bu mahallede davul çalanın davulu patlıyor Bursa'da Emirsultan hazretlerinin türbesinin ve camisinin bulunduğu mahallede, yüzlerce yıldır Ramazan ayında sahurda davul çalınmıyor.

Bursa'da Emirsultan hazretlerinin türbesinin ve camisinin bulunduğu mahallede, yüzlerce yıldır Ramazan ayında sahurda davul çalınmıyor. Mahallede davul çalanların tokat yediği, aklını kaybettiği ve farklı hallere büründüğü yönündeki rivayetlerden dolayı yıllardır bu mahallede davul çalınmıyor. Her yıl geleneksel sahur davulcuları "Pilava pilava" diye bağırırken bu sene mahalle yönetimi zillere basarak mahalleliyi sahura kaldırma görevini kendi yapıyor.

Merkez Yıldırım İlçesi'nde bulunan Emirsultan Hazretleri'nin Türbesi ve camisinin olduğu ve kendi adının verildiği Emirsultan Mahallesi'nde yıllardır vatandaşların sahura kalkması için davul çalınmıyor. Rivayete göre; önceleri davul çalan bir kişi, gece aynı mahalledeki evinde yatmasına rağmen sabah yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Atıcılar Mahallesi'ndeki mezarlıkta kalktığını söyledi. Benzer olayların yaşanması üzerine Emirsultan'da sahur vakti davul çalınmıyor.

Nüfusu 15 bini geçen Emirsultan Mahallesi'nde vatandaşları her sene geleneksel Ramazan davulcuları 'Pilava pilava' diye seslenerek kaldırırken, korona virüs salgını nedeniyle bu görevi bu sene mahalle yönetimi üstlendi. Muhtar azası Şerafettin Torun, kendi isteğiyle kapı kapı dolaşıp zillere basarak vatandaşları sahura kaldırdığını söyledi.

50 senedir Emir Sultan Mahallesi'nde ikamet eden Emir Sultan Mahalle Muhtarı Yusuf Ziya Aydınlı," Bizim mahallemizde asırlardır davul çalınmaz. Davulcularımız gece sahura davet olarak "Pilava" diye bağırarak vatandaşımızı sahura kaldırır. Emir Sultan Hazretleri Bursa'nın komutanı, aynı zamanda Peygamber Efendimizin soyundan gelen bir zattır. Bu yüzden saygı olarak davul çalınmıyor." diye konuştu.

"Davul çalan davulcuların davulları patlamış"

Gelenekle ilgili rivayetleri anlatan Aydınlı, "Rivayetler bize de anlatılmıştı, davul çalan davulcuların davulları patlamış. Başka bir rivayete göre de davul çalan davulcuyu buradan savurup Yıldırım Beyazıt Camisine kadar atıldığı anlatıldı hep. Ben 50 senedir buradayım ama benden önceki büyüklerimize de sorduğumuzda uzun zamandır gelenek olarak devam ettiriliyor, davul çalınmıyor. Hatta sünnet ve düğün cemiyetlerinde hiç bir şekilde çalgı aletleri çalınmıyor." dedi.

Davulcu yerine görevi kendi üstlenen Emir Sultan Mahallesi Azası Şerafettin Torun, "Bu sene Ramazan ayı biraz buruk geçiyor ama buna rağmen korona bizi etkilemedi. Muhtarımızın verdiği talimatla "Pilava" diye bağıran davulcumuz gelmeyecek ama biz kendimiz çıkarak mahallelimizi uyandıracağız. Bende bu görevi gönüllü olarak üstlendim. Yüzyıllardan bu yana gelen bir geleneksel görevi, koronaya rağmen mahallemizde devam ettiriyoruz." söyledi.

"Mahalleli asırlardır davul yerine "Pilava pilava" diye sahura uyandırılıyor

Uzun yıllardır bu mahallede yaşadığını söyleyen Torun, "Geldiğimizden beri bizde büyüklerimize "Pilava" hikayesini sorduk. Hepsinin bize söylediği bu mahallede davul çalan birisi bir tokat yemiş ve kendisini başka bir yerde bulmuş. O günden beri bu mahalleye davulcu gelmemiş. O andan itibaren, "Emir Sultan Hazretleri davuldan rahatsız oluyor" diye düşünerek mahallede davul çalınma bırakılmış. Asırlardır davul yerine "Pilava pilava" diye bağırarak insanlar sahura uyandırılıyor. Emir Sultan Mahallesi davul çalınmayan tek mahalledir. Biz de geleneğimizi sürdürmek için görevimize devam ediyoruz." ifadesinde bulundu.

Emirsultan Hazretleri kimdir?

Osmanlıların kuruluş devrinde yaşayan, tefsir, hadis, kelam alimi ve mutasavvıf. İsmi, Muhammed bin Ali el-Hüseyni el-Buhara olup, lakabı Şemsüddin'dir. 770 (m. 1368) senesinde Buhara'da doğdu. 833 (m. 1430) senesinde Bursa'da veba hastalığından vefat etmiştir. Türbesi, Bursa'da kendi ismiyle anılan caminin yanındadır. Türbesini ziyaret edenler, mübarek ruhundan feyz almaktadırlar. Seyyid olup, soyu Hazreti Hüseyn'e dayanır.Çeşitli ilimlerde söz sahibi olan Emir Sultan, dinin emirlerini yerine getiren nadir insanlardandı. Alim ve ilim menbaı olan ve Buhara'da yetişen Emir Sultan, ilim öğrenmek için Mekke ve Medine'ye gitti. Hac vazifesini yerine getirdikten sonra, niyeti Medine'ye yerleşmekti. Ancak orada gördüğü bir rüya üzerine, fikrini değiştirdi ve Bursa'ya yerleşti. Ona, Buhara'da doğduğu için Muhammed Buhari, Seyyid olduğu için "Emir Buhari", Yıldırım Bayezid Han'ın damadı olduktan sonra da "Emir Sultan" denilmiştir. - BURSA

Kaynak: İHA