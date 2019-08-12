Bu mahallede bayram "dam"da başlıyor

12.08.2019 13:07

Toros Dağlarının eteklerinde kurulu Konya'nın Hadim ilçesine bağlı Dedemli mahallesinde Kurban Bayramı, asırlardır sürdürülen "Bayram Damı" geleneğiyle, halkın dam üstünde yaptığı kahvaltı ve bayramlaşmayla başladı.

Kent merkezine 170 kilometre uzaklıktaki Dedemli Mahallesi, 500'e yakın hanede iki bine yakın nüfusu barındırıyor. Büyükşehir yasasından önce köy statüsünde olan mahallede, Türk misafirperverliğinin ve imecenin simgesi "Bayram Damı" geleneği yüzyıllardır yaşatılıyor.

Geçmişte, civar köylerdeki vatandaşların bayram namazına katılmak için geldiği mahalleden, aç ayrılmamaları için başlatılan gelenekte, kadınlar tarafından evlerde hazırlanan kahvaltılık siniler, bayram namazından çıkanlar tarafından "Uzun Dam" denilen bir evin damına götürülüyor.

İmece usulü kurulan kahvaltı sofrasında mahalle sakinleri ve misafirler birlikte kahvaltı yapıyor, bayramlaşıyor.

"Yüzyıllardır devam eden bir gelenek"

Kurban Bayramı için kılınan bayram namazının ardından "dam"da kurulan sofrada toplananlardan Dedemli Büyük Cami İmamı Mehmet Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğup büyüdüğü bu mahallede, böylesine anlamlı ve coşkulu bir geleneğin yaşatılmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.

"Bayram damı" geleneğinin misafirperverliği ve birlikteliği ifade ettiğini belirten Yıldız, "Bayram damı geleneğiyle bizde bayram şenlik gibi başlar ve şenlik gibi biter. İlk olarak çoluk çocuk hepimiz camide bayram namazı kılarız ve ardından hep birlikte dama geliriz. Herkes evinden ne getirebiliyorsa birer sini yemek getirir. Burada kilimler serilir, sofralar kurulur, hep birlikte kahvaltı yapılır. Kur'an-ı Kerim okunur, dualar yapılır ve herkes bayramlaşır." diye konuştu.

Bütün mahalle halkı bayramlaştıktan sonra, kurban ibadetlerinin yerine getirdiğini anlatan Yıldız, şöyle devam etti:

"Köyümüzde bayram coşku içerisinde geçer. Dedemli'de bayram demek, şenlik demektir. Biz büyüklerimizden böyle gördük ve böyle yaşatmaya çalışıyoruz. 'Bayram damı' geleneği, dedelerimizden ve onların dedelerinden miras, yüzyıllardır devam eden bir gelenek. Çoğu yerde böyle bir gelenek yok ama bizde Allah'a şükür var. Çok severek devam ettiriyor, çocuklarımıza örnek olmak istiyoruz. Köyümüz ayakta kaldığı sürece geleneğimiz de devam edecek inşallah."

"Misafirleri evlerine aç göndermemek için böyle bir adet başlatmışlar"

Dedemli Muhtarı Yunis Özer de bu geleneğin birlik, beraberlik ve dostluklarını güçlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yüzyıllar öncesi Dedemli, merkezi bir yer olduğu, cuma namazı ve bayram namazı çevre köylerde kılınamadığı için, misafirler bayram namazına köyümüze geliyordu. Dönüş yoluna çıkan misafirleri evlerine aç göndermemek için Dedemli'de böyle bir adet başlatmışlar. Biz de bu geleneği devam ettiriyoruz. Bugün de bayram namazından sonra topluca kahvaltımızı yaptık. Yüzyıllar boyunca da bu gelenek bu şekilde devam edecektir."

Kaynak: AA