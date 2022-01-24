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Bu mahallede 685 gündür korona vakası görülmedi

Bu mahallede 685 gündür korona vakası görülmedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Gökalan Mahallesi'nde, Türkiye'de görülen ilk vakadan bugüne kadar hiç korona virüs vakasına rastlanmadı.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Gökalan Mahallesi'nde, Türkiye'de görülen ilk vakadan bugüne kadar hiç korona virüs vakasına rastlanmadı. Mahalle sakinleri tedbiri üst düzeyde tutmaya devam ediyor.

Korona virüs vakalarında bir zamanlar en yüksek riskli il olarak başı çeken Samsun gördüğü yüksek vaka oranlarının ardından aşılamanın etkisiyle zirveyi başka illere bıraktı. Yoğun bakım doluluk oranlarının yüksek seyrettiği ve sağlıkçıların bu dönemde mesai mefhumu gözetmeden çalıştığı ilde son 1,5 yılda 3 binin üzerinde vatandaş korona virüsten hayatını kaybetti.

Vaka oranlarının yüksek seyrettiği dönemlerde bile Gökalan Mahallesi sakinleri kendisini korudu. Mahallenin girişine asılan pankartla mahalleye davetsiz misafir kabul edilmedi. Mahalleye girmek isteyenlerin HES koduna bakıldı. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart 2020 tarihindeki ilk korona virüs vakasından günümüze kadar geçen zamanda Gökalan Mahallesi'nde korona vakasına rastlanılmadı.

Küçük çocukların da maske takıp kurallara uyduğu 65 nüfuslu Gökalan Mahallesi tedbirlerine devam ediyor.

(Furkan Abrek Ünal/ İHA)

Bu mahallede 685 gündür korona vakası görülmedi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Koronavirüs, Türkiye, Samsun, Bafra, Güncel, Haber

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