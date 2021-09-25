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Bu mahallede 1 yılda 2 muhtar hayatını kaybetti

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Bu mahallede 1 yılda 2 muhtar hayatını kaybetti

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Çömlekçi mahallesinde 1 yılda 2 muhtar hayatını kaybetti.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Çömlekçi mahallesinde 1 yılda 2 muhtar hayatını kaybetti. Yaklaşık 500 seçmenin bulunduğu mahallede tekrar muhtarlık seçimi yapılacak.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çömlekçi mahallesinin muhtarı Ahmet Refik Günaydın'ın 15 Kasım 2020 tarihinde hayatını kaybetmesi nedeniyle mahallede 6 Haziran'da ara seçime gidildi. Yaklaşık 500 seçmenin bulunduğu mahallede 2 adayın yarıştığı muhtarlık seçiminde İsmail Taşlı muhtar seçildi. Aldığı 144 oy ile muhtar seçilen Taşlı'nın rakibi Yusuf Alhan bu duruma itiraz etti. İtiraz nedeniyle yapılan incelemede İsmail Taşlı'nın 180 gün ikametgah şartını 2 gün ile ihlal ettiği belirlendi. Bunun üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından alınan karar ile en çok 2. oyu alan adaylarından Yusuf Alhan muhtar seçildi. Mazbatasını alarak göreve başlayan muhtar Alhan, amansız hastalığa yakalandı. Bir süredir tedavi gören Alhan, dün hayatını kaybetti. Çömlekçi mahallesinde ikinci kez muhtar acısı yaşanırken, İlçe Seçim Kurulu tarafından mahallede tekrar ara seçime gidileceği öğrenildi. - TRABZON

Bu mahallede 1 yılda 2 muhtar hayatını kaybetti

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