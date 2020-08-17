Bu mahalle tarih kokuyor Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Erdemli mahallesi, tarihi ve güzel doğası ile turistlerin ilgisini çekiyor.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Erdemli mahallesi, tarihi ve güzel doğası ile turistlerin ilgisini çekiyor.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine bağlı Erdemli Köyü'nde bulunan 12 havarinin resimlerinin bulunduğu kilisenin yer aldığı manastır, turistlerin dikkatini çekiyor. Yıl içerisinde birçok yerli ve yabancı turisti ağırlayan mahalle de ayrıca, halis kadın figürü ve doğal maden kaynak suyu da ilgi görüyor.

Erdemli Mahallesi eski muhtarı Mesut Aygün, "Buradaki Saray Manastırı 10. yüzyıl ile 14. yüzyıl arasında Bizanslılar tarafından yapılmış bir köydür. 12 havariler resimlerinin bulunduğu kilise de bu Manastır içerisinde bulunmaktadır. Burada Halis Kadın Figürü iki kaya arasında net görünmektedir. Rivayete göre; Halis Kadın altı ıslanan bebeğini yufka ekmek ile temizleyip sarmaya kalkınca orada taş kesilmiş. Erdemli Vadisinde bulunan yapay su havuzundaki su ise doğal maden kaynağı suyundan geliyor ve bu suyun sedef hastalığına iyi geldiği klinik olarak kanıtlanmıştır" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA