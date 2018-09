Bu mahalle son 32 yılda 5 kere yandı

Yangınlarda 2 kişi hayatını kaybetti, 9 büyükbaş hayvan telef oldu

SAMSUN - Samsun'un Vezirköprü ilçesine bağlı Kızılkese Mahallesi'nin başı yangınlarla dertte. Kırsal mahallede 1986 yılından bugüne kadar 5 yangın meydana geldi. Yangınlarda 2 kişi hayatını kaybetti, 9 büyükbaş hayvan telef oldu. En son 2 gün önce çıkan yangında ise 8 ev küle döndü.

Vezirköprü ilçesine 60 kilometre uzaklıktaki 140 haneli Kızılkese Mahallesi'nin yangın kaderi haline geldi. 1986 yılında meydana gelen yangında yaşlı bir adam yanarak can verdi. 1990 yılında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti. 2011 yılında yaşanan yangında 24 hane küle döndü, 9 büyükbaş hayvan ve 1 köpek yanarak telef oldu. En son yangın geçen Perşembe günü yaşandı. Ahşap bir evde sobadan çıktığı öğrenilen yangın çevreye sirayet etti. Can pazarının yaşandığı mahallede toplam 8 ev yanarken, yangın 11 saat sonra güçlükle kontrol altına alınabildi.

Yanan evler drone ile havadan görüntülenirken, bölgeden hala dumanların yükseldiği görüldü. Evsiz kalan vatandaşlar ise akrabalarının yanında kalmaya başladı. Bölgede yaşanan yangınların evlerin ahşap olmasından kaynaklandığı belirtildi.

Sürekli yaşanan yangınlar hakkında açıklama yapan Mahalle Muhtarı Ramazan Karataş, "2011 yılında da mahallemizde bir yangın meydana gelmişti. Bu yangında 24 evimiz yanarak kül oldu. En büyük yangın o zaman yaşandı. Tekrarı ise geçtiğimiz günlerde meydana geldi ve 8 ev yandı. Yangında konaklama evimiz de hasar gördü. Ben yetkililerden bu vatandaşlarımız için yardım talep ediyorum. Biz eğer bu yangına tankerlerimiz ile müdahale etmeseydik yangında en az 15 ev yanarak kül olacaktı. Tek temennimiz can kaybımız olmaması. 2011 yılında çıkan yangında da can kaybımız olmamıştı ancak 9 büyükbaş hayvan ve 1 köpek yanarak telef olmuştu" dedi.

1986 yılında mahallede çıkan yangında evlerinin yandığını dile getiren bir diğer vatandaş ise, "Bizim de evlerimiz yandı. O yangında dedem yanarak vefat etti" diye konuştu.

Yanan mahallede yaşayan Osman Türk, "Bir iki gün önce çıkan yangında burada 8 evimiz yanarak kül oldu. Yangına ilk olarak köylülerimiz müdahale etti. Bizim burada tankerlerimiz vardı. Bu köyde daha önce çıkan yangınlarda 90'lı yıllarda bir abimizin babası vefat etmiş. Bir de yaşlı bir amca yanarak vefat etmiş. Biz bu yangınlara burada müdahale etmeseydik, bu yangın faciaya neden olabilirdi" şeklinde konuştu.