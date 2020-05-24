Bu mahalle bayramı bayram tadında kutladı
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Bu mahalle bayramı bayram tadında kutladı

MERSİN (İHA) – Mersin'in Nusratiye Mahallesi sakinleri, bayram sürpriziyle neşelendi.

Bu mahalle bayramı bayram tadında kutladı
24.05.2020 17:09 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:13

MERSİN (İHA) – Mersin'in Nusratiye Mahallesi sakinleri, bayram sürpriziyle neşelendi. Korona virüs önlemleri kapsamında bu yıl sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar'ın bir araya getirdiği gönüllü gençlerle bayram tadında anlar yaşadı. Farklı kostümleriyle sokak sokak gezen ve çalan müzik eşliğinde oyunlar oynayarak şeker dağıtan gençlerin özellikle Aşuk ile Maşuk ve çengi gösterileri, mahallelilerden büyük alkış aldı. Vatandaşlar, evlerinin balkon ve pencerelerinden gençlere eşlik etti.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Nusratiye Mahallesi Muhtarı Mehmet Dindar, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nda evlerinden çıkamayan mahalle sakinleri için sosyal bir projeye imza attı. Yetkili birimlerden aldığı izinle mahalle sakinlerine güzel bir bayram hediyesi vermek isteyen Muhtar Dindar, mahallenin gençleriyle farklı bir etkinlik düzenledi. Başta Aşuk ile Maşuk ve çengi olmak üzere çizgi film ve masal kahramanlarının kılığına bürünen yaklaşık 25 genç, çalan müzik eşliğinde sokak sokak gezdi. Beyaz tulum giyen gençlerin mahalle sakinlerine bayram şekeri dağıttığı etkinlikte, Aşuk ile Maşuk ve çengiler de yürüyüş boyunca oynadıkları oyunlarla mahalle sakinlerini coşturdu. Müzik sesiyle balkonlara ve pencerelere çıkan vatandaşlar büyük bir mutluluk yaşarken, bazıları da gençlere şeker ve çikolata attı. Kimi mahalle sakinleri müziğin ritmine kapılarak balkonlarında oynarken, gitar eşliğinde gençlerin söylediği şarkılara da eşlik ettiler. 65 yaş ve üstüne bugün verilen sokağa çıkma izninden yararlanarak dışarıya çıkan yaşlılar da müziğe dayanamayarak sokakta gençlerle birlikte oynadı. Gösteriyle güzel bir bayram sürprizi yaşayan mahalle sakinleri, mutluluklarını 'En büyük muhtar bizim muhtar' sloganları atarak gösterdiler.

"Şeker tadında bir bayram geçirebilmeleri için böyle bir organizasyon düzenledik"

Mahalle Muhtarı Mehmet Dindar, "Bugün bayramımızı maalesef biraz buruk kutluyoruz ülke olarak. Ama biz mahallenin gençleriyle bir araya gelerek mahallemizdeki vatandaşlarımızın bayramı biraz farklı kutlamalarını istedik. Şeker tadında bir bayram geçirebilmeleri adına da böyle bir organizasyon düzenledik. Ümit ediyorum, vatandaşlarımız çok memnun kalmışlardır. Herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. En kısa sürede de ülkemizin bu virüsten kurtulması için dua ediyorum" dedi.

Düzenledikleri etkinlikle ilgili de bilgi veren Muhtar Dindar, "Etkinlikte yaklaşık 25 arkadaşımız yer aldı. Aşuk ile Maşuk, Karagöz ile Hacivat, çengilerimiz, Nasrettin Hoca ve çocuklar için çizgi film kahramanlarının kostümlerini giydiler. Onlarla beraber sokakta sosyal mesafemizi koruyarak etkinlik yaptık. Güzel de olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Çok heyecanlandım. Özellikle vatandaşlarımızı balkonlarda görünce çok mutlu oldum. Bu bayram gününde evde kalan vatandaşlarımıza şeker tadında güzel bir mesaj verebildiysek ne mutlu bana. Hepsiyle gurur duyuyorum, bizlere eşlik ettikleri için sağ olsunlar, var olsunlar" diye konuştu.

Dindar, işaret diliyle de vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutlu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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