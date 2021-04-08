Bu mahalle 1 yıl 21 gün sonra korona virüsle tanıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bu mahalle 1 yıl 21 gün sonra korona virüsle tanıştı

İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Haberler | Sağlık

Bu mahalle 1 yıl 21 gün sonra korona virüsle tanıştı Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihinde görülen ilk korona virüs vakasından Nisan ayının başına kadar hiç vaka rastlanmayan Samsun'un Bafra ilçesi Şahinkaya Mahallesi'nde 3 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi
Her gün 4 bine yakın kişinin öldüğü ülkede 18 mutasyonun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edildi
Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi
Ramazan için tam kapanma kararı mı çıkacak? Milyonların gözü kritik toplantıya çevrildi

Bu mahalle 1 yıl 21 gün sonra korona virüsle tanıştı

SAMSUN - Türkiye'de 11 Mart 2020 tarihinde görülen ilk korona virüs vakasından Nisan ayının başına kadar hiç vaka rastlanmayan Samsun'un Bafra ilçesi Şahinkaya Mahallesi'nde 3 kişinin Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Türkiye korona lideri Samsun'da korona virüs vakaları hızla tırmanmaya devam ederken vaka olmayan bazı mahallerinde ise Covid-19 vakaları çıkmaya başladı. Korona sürecinde Bafra ilçesinde bulunan 140 nüfuslu Şahinkaya Mahallesi bazı tedbirleri alsa da virüsle tanıştı. Özellikle dışarıdan fazla misafir kabul etmeyerek ve her gün camiden anons ile korona virüs uyarısı yaparak tedbir alan mahallede 1 Nisan'da 2 kişi, 2 Nisan'da da 1 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Bu mahalle 1 yıl 21 gün sonra korona virüsle tanıştı
Bu mahalle 1 yıl 21 gün sonra korona virüsle tanıştı
Bu mahalle 1 yıl 21 gün sonra korona virüsle tanıştı
Bu mahalle 1 yıl 21 gün sonra korona virüsle tanıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hadise Dilan Çıtak Caner Cindoruk Serenay Sarıkaya
Spor Diego Mesut Özil Ünal Karaman Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bu mahalle 1 yıl 21 gün sonra korona virüsle tanıştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 09:42:58. #1.14#
title