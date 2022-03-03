Bu maçta dostluk kazandı

KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ile Süper Ligde yer alan Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı hazırlık maçında bir araya geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'ın hava atışıyla başlayan hazırlık maçında taraflar kıyasıya mücadele etti. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik özel gereksinimli bireylerin spora özendirilmesini hedefliyor.

KAZANAN DOSTLUK OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Ben de Varım" projesi kapsamında İzmit Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda hazırlık maçı yapıldı. Süper Lig temsilcisi Galatasaray ile Kocaeli Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımları arasında yapılan hazırlık maçında kazanan dostluk oldu. Kocaelililerin yoğun ilgi gösterdiği müsabakada çeşitli etkinlikler düzenlenerek kazananlara basketbol topu hediye edildi.

''ÖZEL BİREYLERE ALAN AÇIYORUZ''

Hazırlık maçı öncesi kısa bir konuşma yapan Başkan Büyükakın, özel bireylerin sosyal hayata katılabilmelerinin önünü açacak çalışmalar yaptıklarını söyledi. Her iki takımın sporcularına da başarılar dileyen Başkan Büyükakın, potaya gönderdiği atışları sayıya çevirerek alkış aldı.

LİG ÖNCESİ HAZIRLIK

1.ligde yer alan Kocaeli ile Süper Lig'deki Galatasaray tekerlekli sandalye takımları arasındaki hazırlık maçının ardından Kocaeli takımı önümüzdeki günlerde de İstanbul'da Aksaray Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Takımı ile maça çıkacak. Takımlar arası kıyasıya mücadelenin yaşandığı ligde hazırlık maçları sayesinde oyuncuların performansları da artarak lig karşılaşması için ön hazırlık yapılmış olacak.

BASKETBOLDA ''BEN DE VARIM''

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yakın zaman içinde hayata geçirmiş olduğu "Ben de Varım" projesi ile özel gereksinimli bireylerin spora özendirilip teşvik edilmesi amacıyla bu tür spor organizasyonları gerçekleştiriyor. Yapılan Tekerlekli Sandalye Basketbol müsabakası ile engelli bireylerin hayata katılımı noktasında toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor. Geleceğin madalyalı engelli sporcularını yetiştirmek ve ''Sporun her dalında ben de varım'' diyebilmeleri için hayata geçirilen proje, Kocaeli'de yaşayan 10-35 yaş arası engelli bireyleri kapsıyor.

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