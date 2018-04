Bu Maçı Kazanan İlk 2 Biletini Alır"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, ligin 32. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacakları maçla ilgili, "Kazanan taraf çok avantajlı olacak, bu maçı kazanan ilk 2 biletini alır." dedi.

Sözeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafta sonu Altınordu ile yapılan maçta takım olarak ne kadar istekli olduklarını gösterdiklerini söyledi.

Performansları nedeniyle futbolcuları kutlayan Sözeri, son haftalarda bazı kesimlerin oyun tarzına yönelik eleştirileri olduğunu ancak artık geri dönüşü olmayan maçlar için sahaya çıkıldığını, bu yüzden iyi futboldan ziyade sonuca gidecek oyun tarzı benimsendiğini vurguladı.

Ligin bitimine 3 hafta kaldığını anımsatan Sözeri, şöyle konuştu:

"Bu 3 maçın en zorunu bu hafta deplasmanda oynayacağız. Ankaragücü ile yapacağımız maç, iki taraf için de ilk ikiye kalabilmek adına tam bir final. Kazanan taraf çok avantajlı olacak, bu maçı kazanan ilk 2 biletini alır. Bu tarz maçlar her zaman her futbolcuya ve her camiaya nasip olmaz. Bu maçı özel bir maç olarak nitelendirip ona göre hazırlıklarımızı yapacağız. Kendimize yakışır bir maç çıkaracağız. Eğer Ankara'dan 3 puanla dönersek yolumuzun çok güzel olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle hazırlanıp ona göre maça çıkacağız."

Gazişehir Gaziantep olarak bu noktalara kolay gelmediklerini anlatan Sözeri, Ankara deplasmanından galibiyetle dönmeleri halinde bu emeklerin karşılığını alabileceklerini kaydetti.

Maçı kazanmak istediklerini belirten Sözeri, sağduyu çağrısında bulunarak, "Ankaragücü maçının, hakemin konuşulmadığı, bol pozisyonun konuşulduğu, futbolun güzelliklerinin anlatıldığı bir organizasyon olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.