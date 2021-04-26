Bu lokantada 14 yıldır iftarlar ücretsiz
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Bu lokantada 14 yıldır iftarlar ücretsiz

Bu lokantada 14 yıldır iftarlar ücretsiz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren bir lokanta her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz iftar yemeği geleneğini sürdürdü.

Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren bir lokanta her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz iftar yemeği geleneğini sürdürdü. Lokanta çalışanları hayırseverlerin destekleri ile hazırlanan yemekleri 14 yıldan bu yana Ramazan ayı boyunca kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine iftar yemeğini ulaştırıyor.

Pandemiden önce kapılarını Ramazan ayı boyunca ücretsiz olarak hizmet veren lokanta, son iki yıldır hazırlanan yemekleri özenle paketleyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Çorbadan tatlıya, pideden hurmaya kadar birçok çeşidi barındıran iftar paketleri, her gün farklı bir mahallede kapı kapı dolaşılarak dağıtılıyor. Lokantanın işletmecisi Mehmet Arpacıoğlu, 14 yıldır devam eden geleneği anlatarak şöyle konuştu;

"14 yıldır hayırsever vatandaşlarımızın desteği ile ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine yemek götürüyoruz. Daha önceki yıllarda burada dükkanımızda ağırlıyorduk ihtiyaç sahipleri arkadaşlarımızı ama şimdi 2 senedir pandemiden dolayı yemekleri evlerine kadar götürüyoruz. Günde 400 kişiyle açtık daha önceki seneler 300 kişiye yemek veriyorduk. Talep çok olduğu için bu yıl 400'ü geçtik. İki gün önce 850 kişiye kadar yemek dağıttık. Her gün değişik yemekler oluyor. Hep aynı menüyü vermiyoruz. Haftada bir günde kıymalı pidemiz çıkıyor. Biz bu geleneğimizi önümüzdeki yılda devam ettireceğiz."

Öte yandan özenle hazırlanan yemek paketleri yine lokanta çalışanları tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarına kadar götürüldü. - AFYONKARAHİSAR

Bu lokantada 14 yıldır iftarlar ücretsiz
Bu lokantada 14 yıldır iftarlar ücretsiz
Bu lokantada 14 yıldır iftarlar ücretsiz
Bu lokantada 14 yıldır iftarlar ücretsiz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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