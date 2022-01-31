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Bu leylek uçmayı unuttu...Her yere yürüyerek gidiyor

İhlas Haber Ajansı, Halil Dağ - Güncel
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Bu leylek uçmayı unuttu.

Bu leylek uçmayı unuttu...Her yere yürüyerek gidiyor

TEKİRDAĞ - Yaklaşık 9 ay önce sürüsünden ayrılarak Tekirdağ'a konan leylek, uçmayı unuttu. Yolda ve sokaklarda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan leyleğin uçmaya niyeti yok.

Geçtiğimiz yıl çeşitli badireler atlattıktan sonra sürüsünden ayrılarak Tekirdağ'a konan leylek, Süleymanpaşa ilçesinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Sahilde ve şehir içindeki esnafın sahip çıkarak, yem verdiği leylek şehir hayatına iyice alışarak adeta uçmayı unuttu.

Her yere yürüyerek gidiyor

Zaman zaman sahil gezintisine çıkan leylek, vatandaşlarında yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Artık her yere yürüyerek giden ve şehrin maskotu haline gelen leylek, vatandaşlarla fotoğraf çekiliyor ve rahat rahat insanların ellerinden yem yiyebiliyor. Kentte insanların yakın ilgi ve alakasından dolayı leyleğin uçup başka bir yere gitmeye niyeti yok.

"Uçmuyor"

Cevdet Avşar isimli vatandaş, "Bir saattir seyrediyoruz. Çocuklardan kaçmıyor. Çöpleri topluyor bu tarafa getiriyor. Hayvan, insanlara alışmış. Uçmuyor çocukların ilgisini çekiyor. Çocukların eğlencesi haline geldi. Çok güzel bir hayvan" diye konuştu.

Bu leylek uçmayı unuttu...Her yere yürüyerek gidiyor

Bu leylek uçmayı unuttu...Her yere yürüyerek gidiyor

Bu leylek uçmayı unuttu...Her yere yürüyerek gidiyor

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Güncel

Tekirdağ, Güncel, Haber

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