KARABÜK (İHA) - Bu kütüphane atık malzemelerden kuruldu... Atık malzemelerle kurulan kütüphaneyle çevre dostu olma bilinci aşılanıyor

KARABÜK Karabük'te ilkokul ve lise öğretmenleri ile öğrencilerinin geri dönüşüm malzemeleriyle oluşturulan 'Sıfır Atık Kütüphane' ile çocuklara çevre dostu olma bilinci aşılanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kartaltepe ilkokulu öğretmen ve öğrencileri kullanılmayan sıra, kapı, motor parçaları, lastikler, bilgisayar kasaları, kablo ve kablo makaraları gibi malzemeleri geri dönüştürerek 'Sıfır Atık Kütüphanesi' kurdu. Kentte ilk atık malzemelerle kurulma özelliği taşıyan kütüphane ile öğrencilerin çevre dostu olmaları amaçlanıyor. Vali Fuat Gürel'in katılımı ile dün açılışı gerçekleştirilen kütüphaneyi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş öğrencilerle sohbet etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş İHA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Aralık ayı sonu itibariyle kentteki 54 okulda kütüphanelerin öğrenciler ve öğretmenler tarafından yapıldıktan sonra teslim edildiğini söyledi.

Akbaş, "Kütüphanelerin hayatın merkezi, okulların kalbi olmasını istediklerini belirterek, bu kapsamda da yılsonuna kadar kütüphanelerde bulunan kitap sayısını yüzde 100 artırmayı planladıklarını aktardı.

'Sıfır Atık Kütüphane' ile ilgili öğrenciler ile öğretmenlerin güzel bir çalışma yaptığını dile getiren Akbaş, "Okullarımızda ihtiyaç fazlası, atıl durumda bulunan sıra, masa, bilgisayar kasası ve sebze kasası gibi ne varsa bunlardan ihtiyaç fazlası malzemelerden sıfır atık kütüphanesi oluşturduk ve ilimize kazandırdık" dedi.

Bu tarz kütüphanelerle çevre dostu okul olma bilinci vermeye çalıştıklarını ifade eden Akbaş, "Burada amacımız sadece kütüphane yapmak değil. Çocuklarımızın da çevre dostu öğrenci olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Akbaş, kütüphanenin farklı formatta olmasından dolayı öğrencilerin mutlu olduklarını kaydetti.