Bu Kursu Bitirenlere İş Var

İLYAS GÜN - Samsun'da, AB hibe desteğiyle hazırlanan "Mesleki Eğitim Mutfağımdan Geçiyor" isimli proje kapsamında düzenlenen kursa katılan kadınların kolayca iş bulması, kursu adeta "iş garantili" hale getiriyor.

İlkadım Belediyesi ile Samsun Lokantacılar Tatlıcılar, Pastacılar, Pideciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ortaklığında hayata geçirilen proje kapsamında düzenlenen kursa katılan kadınlar, aşçılık, pastacılık, pidecilik ve servis elemanı eğitimi alıyor.

Günlük 10 avro harçlık da verilen kadınlar, 4 aylık kursu tamamladıklarında iş sahibi oluyor.

Bugüne kadar düzenlenen kurslara katılan 170 kadın iş sahibi olurken, kursu tamamlayan yaklaşık 30 kadın da kendi iş yerini açmak için KOSGEB'e başvurdu.

Samsun Lokantacılar Tatlıcılar, Pastacılar, Pideciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeye yaklaşık bir yıl önce başladıklarını, üç dönemde 200'e yakın kursiyer yetiştirdiklerini söyledi.

Kurslara yoğun ilgi gösterildiğine dikkati çeken Balcı, Türkiye'nin pek çok yerinden katılmak isteyenler bulunduğunu belirtti.

Aşırı talep nedeniyle kursların dönemini kısa tutmaya çalıştıklarını dile getiren Balcı, "Her dönem ortalama 65 kişi mezun ediyoruz. Çalışmak isteyenler iş imkanı bulabiliyor. Aslında tüm kursiyerlerimize iş var. Hatta kurs devam ederken bile kursiyerlerimize iş teklifi geliyor. Bazı kursiyerlerimiz hem kursa devam ediyor hem de gelen teklifleri değerlendirerek iş hayatına atılıyor." dedi.

Kursa başvuruların fazla olması nedeniyle eleme yaptıklarını, yaş sınırlaması getirdiklerini anlatan Balcı, eğitim alanların iş hayatına atılmasını hedeflediklerini, bundan dolayı keyif için pasta ve aşçılığı öğrenmeye çalışanları elemeye çalıştıklarını kaydetti.

Kursta yapılan yiyecekler ihtiyaç sahiplerine veriliyor

Kurslarda her gün pasta, kurabiye, pide ve yemek çeşitleri yapıldığına işaret eden Balcı, "Kurs boyunca her gün kadınlarımız pasta, kurabiye, pide ve yemek çeşitleri yapıyor. Öncelikle bunların tadına bakıyorlar. Sonra bu yemekleri önceden tespit ettiğimiz ailelere götürüyoruz ve onlara ikram ediyoruz. Asla ailelerimizi de ifşa etmiyoruz." diye konuştu.

Pasta ve tatlı eğitmeni Şafak Yıldırım da kursiyerlere kurabiye, mayalı kek, yaş pasta gibi günlük hayatta çok tüketilen yiyecekler konusunda eğitim verdiklerini aktararak, kursiyerlerin eğitimin ardından kolayca iş bulabildiklerini söyledi.

Kursa Şanlıurfa'dan katılan Elif Özge Üzümcü ise kursu sosyal medyadan öğrendiğini belirterek, eğitimin ardından yine Şanlıurfa'ya dönüp kendi pastanesini açacağını ifade etti.