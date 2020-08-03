Bu Kurban Bayramında da piknik alanları doldu
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Bu Kurban Bayramında da piknik alanları doldu

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yaşanan Kurban Bayramında da piknikçiler yeşil alanlara akın etti.

Bu Kurban Bayramında da piknik alanları doldu
03.08.2020 11:07 | Son Güncelleme: 03.08.2020 11:54

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yaşanan Kurban Bayramında da piknikçiler yeşil alanlara akın etti.

Dünyayı saran Korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı bu yıl birçok etkinlik iptal edilse de, yeni normalleşme ve maske bilincinin kazanılması ile yavaş yavaş normal hayata dönüş sağlanıyor. Sosyal mesafenin dikkate alındığı bu bayramında, ibadetlerini yerine getiren birçok insan arta kalan zamanlarında yeşil alanlara akın etti. Geçen Ramazan Bayramında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının bu bayram olmayışı, özlenen bayram pikniğini de beraberinde getirdi. Güneşli Eskişehir gününde çimlerde uzanıp doğanın tadını çıkaran vatandaşlar, bayramın son gününü yakınlarıyla geçirdi.

"İçimiz rahat bir şekilde mangalımızı yaktık"

Bayram pikniğine çıkan Murat Aytar, hem hastalıktan korunmak hem de doğanın tadını çıkarmak için sosyal mesafeye uyduğunu dile getirdi. Aytar, "İbadetimizi bayramın birinci günü yaptık. Arta kalan zamanda bayağıdır uzak kaldığımız doğa ve mangalla buluştuk mutluyuz. Korona virüsün bulaşmaması için de bence banklar arası mesafe oldukça fazla ve ayrıca temas kurduğumuz insanlar sadece ailemizden onun dışında kimseyle olabildiğince muhatap olamamaya dikkat ediyoruz. herkese mutlu, sağlıklı ve hayırlı bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

'Duyarsız insanlar yine kendini gösterdi'

Öte yandan sosyal mesafeyi, maske kullanımını hiçe sayan bazı kişilerin, piknik yaptıkları bölgeleri kötü şekilde bıraktığı da gözlemlendi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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